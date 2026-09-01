『君の好きは無敵』第8話 前代未聞の大コンペが幕を開ける
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第8話が今夜放送。前代未聞の大コンペが幕を開ける。
【写真】『君の好きは無敵』第8話 前代未聞の大コンペが幕を開ける
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第8話あらすじ
全日本キャラクターグランプリで好成績を収めたチュチュチュエラ。杏奈の狙い通り、チュチュチュエラは注目を浴び、人気も認知度も急上昇。デザイン瀬尾は俄然忙しくなった。
しかし、杏奈は瀬尾からのあまりに突然のプロポーズに大困惑中。しかも瀬尾はそんな杏奈にお構いなしで「好き」をぶつけてきて…？
その頃、これまでの大三島（本郷奏多）の数々の失態によりMERRYは業績不振に陥っていた。大三島は責任を追及されるが、不敵にもとある発表を行う。なんと、MERRYの稼ぎ頭である大人気キャラクターのシニカルモルコの権利を売り渡すというのだ──ざわつくキャラクター業界。しかも譲渡先は金額では決めず、生放送の公開コンペを開催し適任者を選ぶという。
そしてそこにはデザイン瀬尾を陥れるため巧妙に張り巡らされた罠が──遂にデザイン瀬尾への敵意をむき出しにした大三島を前に、杏奈と瀬尾は？ 前代未聞の大コンペが幕を開ける。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』第8話 前代未聞の大コンペが幕を開ける
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
全日本キャラクターグランプリで好成績を収めたチュチュチュエラ。杏奈の狙い通り、チュチュチュエラは注目を浴び、人気も認知度も急上昇。デザイン瀬尾は俄然忙しくなった。
しかし、杏奈は瀬尾からのあまりに突然のプロポーズに大困惑中。しかも瀬尾はそんな杏奈にお構いなしで「好き」をぶつけてきて…？
その頃、これまでの大三島（本郷奏多）の数々の失態によりMERRYは業績不振に陥っていた。大三島は責任を追及されるが、不敵にもとある発表を行う。なんと、MERRYの稼ぎ頭である大人気キャラクターのシニカルモルコの権利を売り渡すというのだ──ざわつくキャラクター業界。しかも譲渡先は金額では決めず、生放送の公開コンペを開催し適任者を選ぶという。
そしてそこにはデザイン瀬尾を陥れるため巧妙に張り巡らされた罠が──遂にデザイン瀬尾への敵意をむき出しにした大三島を前に、杏奈と瀬尾は？ 前代未聞の大コンペが幕を開ける。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。