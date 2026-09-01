電撃離婚の元TBS美女、バリ島で開放的な姿に！ 美麗水着ショットも公開
フリーアナウンサーの山本里菜が8月31日までに自身のInstagramを更新し、インドネシアのリゾート、バリ島を満喫する姿を複数回にわたって公開しファンを魅了している。
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 バリで開放的、水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。この日は「大好きなバリ島に今回はみなほさんと」「みなほさんはプロカメラマンだー！！」と、同じ元TBSの林みなほアナと共に訪れたことを報告。「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」「ありがとうございます」「載せたい写真がありすぎる～！！！！」と、カメラマン・林に感謝を述べながら、バリでの様々な写真をアップ。
生い茂る緑をバックにした水着ショットのほか、黒いセットを着用しておしゃれなカフェに佇む姿、プールサイドで笑顔を咲かせるショットも公開し、.「プールサイドに座っているだけで」「気持ちよかったなぁ」「次はいつ行こう」と、次の旅程まで気持ちが押さえきれないようだ。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 バリで開放的、水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。この日は「大好きなバリ島に今回はみなほさんと」「みなほさんはプロカメラマンだー！！」と、同じ元TBSの林みなほアナと共に訪れたことを報告。「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」「ありがとうございます」「載せたい写真がありすぎる～！！！！」と、カメラマン・林に感謝を述べながら、バリでの様々な写真をアップ。
生い茂る緑をバックにした水着ショットのほか、黒いセットを着用しておしゃれなカフェに佇む姿、プールサイドで笑顔を咲かせるショットも公開し、.「プールサイドに座っているだけで」「気持ちよかったなぁ」「次はいつ行こう」と、次の旅程まで気持ちが押さえきれないようだ。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）