目黒蓮出演「午後の紅茶」新CM放映開始！ スピッツ「キツネノボタン」とともに夏の終わり描く
目黒蓮が出演する「キリン 午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA（フルーツアンドアイスティー）」の新CM「午後のフルーツティー」篇が、9月1日より順次放映・配信される。
【動画】目黒蓮主演の新CM「午後のフルーツティー」篇
新CM「午後のフルーツティー」篇は、夏に公開された午後の紅茶CM「遠くの町の夏の午後」篇から続く、カナダを舞台にした物語。夏の終わりを感じる目黒蓮の姿が描かれている。果汁の甘酸っぱさと茶葉のすっきりとした後味が広がるひと口は、夏を駆け抜けた自分を優しく労う「ご褒美」そのもの。
楽曲には引き続き、スピッツの「キツネノボタン」を起用し、やわらかな風が吹き抜けるような心地よい時間と情景を演出する。夏の終わり、そして新しい季節の始まりに、心まで軽やかにほぐしてくれる「キリン 午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA」の世界観を、新CMで楽しめる。
目黒蓮出演の新CM「午後のフルーツティー」篇は、9月1日より順次放映・配信。
【動画】目黒蓮主演の新CM「午後のフルーツティー」篇
新CM「午後のフルーツティー」篇は、夏に公開された午後の紅茶CM「遠くの町の夏の午後」篇から続く、カナダを舞台にした物語。夏の終わりを感じる目黒蓮の姿が描かれている。果汁の甘酸っぱさと茶葉のすっきりとした後味が広がるひと口は、夏を駆け抜けた自分を優しく労う「ご褒美」そのもの。
楽曲には引き続き、スピッツの「キツネノボタン」を起用し、やわらかな風が吹き抜けるような心地よい時間と情景を演出する。夏の終わり、そして新しい季節の始まりに、心まで軽やかにほぐしてくれる「キリン 午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA」の世界観を、新CMで楽しめる。
目黒蓮出演の新CM「午後のフルーツティー」篇は、9月1日より順次放映・配信。