ドアに紙を挟む行動は「野崎からリュウへの合図」だったのか

野崎はいつリュウの生存を知ったのか？5年前の救出作戦から考察

「制作上のミスなのか」VIVANT第16話で判明した不自然な時系列がおかしい

【VIVANT】最終回で薫が身に付けていた裏切りの証拠！続編・映画化・スペシャルドラマ・シーズン2の前に確認！

チャンネル情報

想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。