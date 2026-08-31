“軽トラ女子”グラドル・三田悠貴が“レベルアップ” へそ出しキャミ＆デニム姿で報告
グラビアアイドルの三田悠貴が、31日に自身のInstagramを更新し、“レベルアップ”したことを報告。ファンから祝福の声が殺到している。
【写真】“軽トラ女子”グラドル28歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
そんな三田がこの日、「大型免許取得しました」「通称『デカトラ』」「軽トラ女子からデカトラ女子にレベルアップ」と報告。卒業証明書を掲げたポートレートを公開している。
軽トラ女子からデカトラ女子へ。レベルアップを報告し、「トラック関係のお仕事ドッシドシお待ちしてます」と呼びかける三田の投稿には、「祝！デカトラ女子」といったお祝いコメントが殺到している。
引用：「三田悠貴」Instagram（@mitachan_y）
【写真】“軽トラ女子”グラドル28歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
軽トラ女子からデカトラ女子へ。レベルアップを報告し、「トラック関係のお仕事ドッシドシお待ちしてます」と呼びかける三田の投稿には、「祝！デカトラ女子」といったお祝いコメントが殺到している。
引用：「三田悠貴」Instagram（@mitachan_y）