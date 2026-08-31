独立リーグ、ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズは31日、清田育宏監督（40）が辞任したと発表した。

元ロッテ外野手の清田監督は2021年にロッテを退団し、2023年に埼玉武蔵に入団。同年限りで現役を引退し、2024年にコーチ、2025年に監督に就任した。

球団の発表は以下の通り。

株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズは、令和8年8月27日付「清田育宏監督に関する一部報道および球団対応のお知らせ」において、一部報道を受け、清田育宏監督の監督としての活動を当面の間控えることをお知らせいたしました。

その後、球団において選手・スタッフを含む関係者への確認を進めてまいりました。

一部報道において、清田監督について、遅刻や無断欠席など監督としての勤務・活動姿勢に問題があったとの趣旨の記載がなされておりますが、球団として関係者への確認を行った結果、現時点において、報道されているような遅刻や無断欠席等を繰り返していたとの事実は確認されておりません。球団としても、監督としての職務遂行に問題があったとは認識しておりません。

また、記事に掲載された女性との関係については、清田監督本人からは、報じられているような男女の関係はないとの説明を受けております。一方で、この点については本人および相手方の私生活に関わる事柄であり、球団において独自にその真偽を認定する立場にはございません。

こうした中、清田監督本人から、今回の報道によって、球団、選手・スタッフ、ファンの皆様、スポンサーの皆様をはじめ、多くの関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしている状況を重く受け止め、これ以上球団に迷惑をかけることはできないとの理由から、監督を辞任したいとの申し出がありました。

球団としては、本人と協議を行った上で、その意思を尊重し、辞任の申し出を受理することといたしました。

なお、今回の辞任は、球団が一部報道の内容を事実と認定したことによる処分ではなく、本人の申し出に基づくものです。本件に関する球団の対応は、本お知らせをもって完了といたします。

本件に関する記者会見の実施予定はございません。また、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。

選手・スタッフは現在シーズン中であり、また、本件は清田監督の私生活に関わる事柄でもあります。選手・スタッフおよび清田監督のご家族に対する直接のご取材につきましては、何卒お控えいただきますよう、心よりお願い申し上げます。

ファンの皆様、スポンサーの皆様をはじめ、関係者の皆様には、ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

今後とも埼玉武蔵ヒートベアーズへのご支援、ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

【清田育宏 コメント】

このたびの報道により、ファンの皆様、スポンサーの皆様、選手・スタッフをはじめ、球団に関わる多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、申し訳なく思っております。

チームは現在、シーズンの大切な時期にあります。選手たちが野球だけに集中すべきこの時期に、私に関することでチームや球団、応援してくださる皆様にこれ以上ご迷惑をおかけすることはできないと考え、私自身の意思で監督を辞任することを球団に申し出ました。

短い期間ではありましたが、私を信じて一緒に戦ってくれた選手・スタッフ、応援してくださったファンの皆様、そして支えてくださったスポンサー、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

チームの今後のご健闘を、心よりお祈りしております。

本件につきまして、私から個別に申し上げることは差し控えさせていただきます。