今回紹介するのは、Threadsに投稿された、黒猫と茶白の弟猫のほほえましい出来事。「うちの黒猫って優しいんだよね」という投稿主さんの言葉どおり、段ボール箱に入った黒猫ちゃんを、弟猫ちゃんがぐいぐい踏んでも顔を押し付けても、まったく怒る気配がなかったようです。この投稿はThreadsでいいね1万1000件以上を記録するなど、猫好きたちの間で大きな反響を呼びました。

【動画：段ボール箱の中にいた黒猫→弟猫が乗っかってきた結果…微笑ましい光景】

段ボール箱の中の黒猫を、茶白の弟猫がぐいぐい踏んでも…

今回、Threadsに投稿したのは「a.nmorai」さん。登場したのは、黒猫ちゃんと、茶白の弟猫ちゃんです。

段ボール箱に体を収めていた黒猫ちゃんの上に、弟猫ちゃんがどすんと乗っかり、前足で顔のあたりをぐいぐいと踏みつけていたのだとか。さらに顔を押し付けるようにしてじゃれついても、黒猫ちゃんはされるがまま。目を細めたまま、静かに弟猫を受け止めていた様子だったそうです。

投稿主さんいわく「やっぱり黒猫って優しいコが多い？」とのこと。踏まれても怒らない黒猫ちゃんの懐の深さと無邪気に乗っかってくる弟猫ちゃんは、見ていて微笑ましい気持ちになります。

コメント欄には黒猫たちが大集合

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「優しいクロちゃんにデカ甘えんぼの茶白くん最高にかわいいですね。」「優しいお兄ちゃんなんですねぇ うちの黒猫もおっとりさんで怒った所見た事ないです！」「黒猫ちゃんは優しい子多いと思います」「そして茶トラはあほかわが多い」などの声が多く寄せられていました。

可愛い黒猫ちゃんたちの写真や体験談などもたくさん届き、コメント欄はにぎやかな盛り上がりを見せていたようです。

黒猫は優しい子が多いという説の真偽はさておき、少なくとも今回の黒猫ちゃんが、やんちゃな弟猫を大きな心で受け止めていたのは間違いなさそう。踏まれても顔を押し付けられても動じないその懐の深さに、これからも弟猫ちゃんはますます甘えてしまいそうですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「a.nmorai」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。