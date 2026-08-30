バレーボール女子のアジア選手権（２９日、中国・天津）で世界ランキング６位の日本を下した同１７位のタイは、劇的勝利を大々的に報じている。

今大会は優勝すれば２０２８年ロサンゼルス五輪の代表に決まる一戦。この日の準決勝は序盤からタイのペースで進み、第１、２セットを連取する。日本は第３セットを２５―２０で奪ったが、第４セットはタイの勢いに屈した。タイが３―１で勝利を収め、日本は３位決定戦に回った。

タイメディア「デイリーニュース」は「日本に対する勝利は１０年間抱えてきた心の重荷からの解放を意味する」との見出しで伝えた。１６年リオデジャネイロ五輪の世界最終予選兼アジア予選で両チームは対戦。２―２の第５セットは１２―８とタイがリードする展開だったが、タイのタイムアウトが認められずに流れが一変した。最終的に日本が勝利を収め、タイは涙を飲んだ。

同メディアは「中国のことわざにあるように『復讐に遅すぎることはない』。タイの女子チームは最終的に日本への雪辱を果たした」と指摘。その上で「タイの女子チームを１０年間悩ませてきた長年の懸案事項を克服することにも成功した」とつづった。

決勝でタイは同７位の中国と対戦する。同メディアは「ラスボスである中国を破れば、２０２８年の五輪の出場権を獲得することになる」と期待値大。連覇で夢舞台への扉を開けるか。