【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】衝撃の「豪速球パス」（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、衝撃のワンハンドパスを披露。強靭なフィジカルと広い視野を見せつけたスーパープレーが大きな話題となっている。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合のペースを握り、106−78の大差で勝利した。

圧巻のパフォーマンスを見せたのが、2年ぶりに代表復帰した八村だ。27分42秒のプレータイムで、両チームトップの29得点（フィールドゴール成功率78.57％）に加えて4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックを記録し、日本を勝利に導いた。

そんな八村の「スタッツに残らない衝撃プレー」が、第3クォーター後半に飛び出した。リング左下でPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）のラストパスを引き出した八村は、アリウープを狙うもわずかにタイミングが合わず失敗。しかし、こぼれ球を自ら拾い、右ウイングの位置でボールを持った。

相手の激しいプレッシャーを受けた八村は、右手でボールを掴みながら身体を逸らすと、なんとそのままのワンハンドパス。この豪速球パスが逆サイドのPG佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）に繋がり、河村を経由して最後はCジョシュ・ホーキンソン（東京サンロッカーズ）が3ポイントシュートを鮮やかに沈めた。

「あの体勢でなんで出せる？」

八村の常人離れしたプレーに、ABEMAで解説を務めた原修太（千葉ジェッツ）と、ゲスト出演したバスケットボールYouTuberのともやんは「おおー！」と驚愕。さらにともやんは「すごいパス出すな！」と興奮気味に続けた。

この一部始終はABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「すげーパスw」「何だそのパスw」「アジアで禁止カードだろ」「どんなパスや」「腕長いなー」「鷲掴みかっこよい」「すごい速さのパス」「あの体勢でなんで出せる？」「八村のパス怖すぎる笑」「なんや今の八村のボールキープとパスw」「手伸びてるしバネ入ってるみたい」といった驚きの声が相次いだ。

さらに、昨シーズンまでNBAロサンゼルス・レイカーズでチームメイトだった、NBA屈指のスーパースターであるレブロン・ジェームズを彷彿とさせるとして、「そのパスはレブロンやん」「レブロンみたいなパス」「やっぱレブさんの弟子やな」「八村がレブロンに」「八村がレブロンになっとる」などの声も目立った。

まさに圧巻のプレーを連発した八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、再び日本を勝利へ導く活躍に期待だ。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

