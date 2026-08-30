買取大吉 アジア選手権

バレーボール女子のアジア選手権（中国・天津）で世界ランク6位の日本は30日、同38位・イランとの3位決定戦に臨む。29日の準決勝でタイに敗れ、今大会での2028年ロサンゼルス五輪切符には届かず。夢舞台へ再出発するため、イラン戦は重要な試合になる。

29日の準決勝でタイに1-3で敗れた日本。和田由紀子や関菜々巳は悔し涙を流し、主将の石川真佑は厳しい表情を浮かべていた。

今大会優勝で得られたロス五輪切符には届かなかった。30日の日本時間午後4時15分から始まるイランとの3位決定戦は、再出発への重要な一戦。勝って3位になれば、27年ワールドカップ（W杯）の出場権を獲得できる。

ロス五輪の出場枠は12で、開催国・米国の出場は決定。アジア選手権など5つの大陸選手権の優勝チームが、次に切符を得る。

27年W杯では、既に出場権を得たチームを除く上位3チームがロス切符を獲得する。日本はアジア選手権でW杯出場権を得られなくても、世界ランクでのW杯出場は決定的だが、アジアでの表彰台は譲れないところだ。

最終的には28年ネーションズリーグ予選ラウンド終了時の世界ランクで、ロス五輪出場国が出揃う。



（THE ANSWER編集部）