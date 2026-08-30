「守備が完全に途方に暮れていた」開幕惨敗で批判殺到のプレミア名門、王者との一戦で日本代表守護神をスタメン起用か！「監督の最大の懸念」
開幕戦で大量４失点を喫しただけに、可能性は十分にあっておかしくない。
鈴木彩艶が加入したイングランドの名門アストン・ビラは、プレミアリーグ開幕戦で、三笘薫が所属するブライトンに０−４で完敗した。立ち上がりにオウンゴールで失点すると、ハーフタイムまでにさらに３ゴールを献上。ウナイ・エメリ監督とチームにとって、最悪の船出になっている。
大きな批判を浴びたアストン・ビラだけに、第２節のホーム開幕戦は巻き返しが求められる。８月31日に対戦するのは、昨季王者のアーセナル。難しい一戦だが、醜態を続けることは許されない。
このビッグマッチで、鈴木は新天地でのデビューを飾るかもしれない。専門サイト『AstonVillaNews』は28日、エメリ監督が鈴木を先発起用する可能性を伝えた。
ブライトン戦では、GKマルコ・ビゾットが４点を献上した。一方で、クラブは先日、アルゼンチン代表エミリアーノ・マルティネスの移籍でチェルシーと合意したことがとりざたされている。
AstonVillaNewsは「ブライトン戦でビラは守備が完全に途方に暮れていた。アーセナル戦を前にして、エメリの最大の懸念だろう」と報じた。
「ビゾットは失点予測値に対する阻止率が−0.41に終わった。そのため、エメリは加入したスズキをデビューさせるかもしれない」
ディフェンディングチャンピオンとの大一番で、鈴木は待望のプレミアデビューを果たすのか。指揮官の選択が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「粗末に扱いやがって」「ずいぶん失礼だな」日本代表戦士の“悲報”にSNS愕然「かわいそう」
鈴木彩艶が加入したイングランドの名門アストン・ビラは、プレミアリーグ開幕戦で、三笘薫が所属するブライトンに０−４で完敗した。立ち上がりにオウンゴールで失点すると、ハーフタイムまでにさらに３ゴールを献上。ウナイ・エメリ監督とチームにとって、最悪の船出になっている。
大きな批判を浴びたアストン・ビラだけに、第２節のホーム開幕戦は巻き返しが求められる。８月31日に対戦するのは、昨季王者のアーセナル。難しい一戦だが、醜態を続けることは許されない。
ブライトン戦では、GKマルコ・ビゾットが４点を献上した。一方で、クラブは先日、アルゼンチン代表エミリアーノ・マルティネスの移籍でチェルシーと合意したことがとりざたされている。
AstonVillaNewsは「ブライトン戦でビラは守備が完全に途方に暮れていた。アーセナル戦を前にして、エメリの最大の懸念だろう」と報じた。
「ビゾットは失点予測値に対する阻止率が−0.41に終わった。そのため、エメリは加入したスズキをデビューさせるかもしれない」
ディフェンディングチャンピオンとの大一番で、鈴木は待望のプレミアデビューを果たすのか。指揮官の選択が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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