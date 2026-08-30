『映画名探偵プリキュア！』キャラビジュ10種＆最新予告解禁 「ポチタンミラクルライト」使い方動画も到着
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、映画限定のキャラクタービジュアル全10種が解禁。併せて、最新予告映像、入場者プレゼント「ポチタンミラクルライト」の使い方ムービーが到着した。
【動画】物語の舞台となる「不思議な庭」の謎に迫る最新予告
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから依頼者の大切な物を取り戻すため名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
このたび解禁となったのは、映画限定のキャラクタービジュアル全10種。『名探偵プリキュア！』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、そしてキュアアルカナと、キュアアルカナ・シャドウの姿も。
さらに、映画オリジナルキャラクターの少女・かりんと妖精のアランとレイン、そしてシリーズの垣根を越えて本作に登場し、名探偵プリキュアと一緒に“ダメダメ”の謎に立ち向かう『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のデザインも登場。
またプリキュアを応援する妖精たちの姿も収められ、映画を彩るキャラクターの“はなまるかわいい”ビジュアルが一挙解禁。それぞれのビジュアルとともに、劇中で実際に登場するセリフも添えられている。
「困ってる人がいるならほっとけない！」という、キュアアンサーらしいまっすぐなひと言をはじめ、ついに4人そろっての「名探偵は！絶対にあきらめない！」という『名探偵プリキュア！』を象徴する決め台詞も。それぞれが物語のどのような場面でこれらの言葉を口にするのか、劇中での活躍にも期待が高まるものとなっている。
今作の物語の舞台となるのは、まるで夢のようにきれいな「不思議な庭」。解禁された最新予告映像では、色とりどりの花々に目を輝かせるあんなたちの様子が描かれる一方で、この庭には“ダメダメ”と関係する謎が隠されているよう…。調査を進めるあんなたちの前には、たくさんの“ダメダメ”が立ちはだかる。キュアアンサーがバツ印をつけられてしまうなど、次から次へと現れる“ダメダメ”に苦戦する名探偵プリキュア。それでも決して諦めず、謎を追い続ける。
さらに、かりんにも襲いかかろうとする“ダメダメ”から、咄嗟に人間姿となった妖精のアランが、まるで騎士のようにかりんを守る姿も映し出される。一体この「不思議な庭」には、どんな秘密が隠されているのか―？ 映像の最後には、キュアアルカナが笑顔を向けるシーンも。キュアアルカナ・シャドウから大きくフォームチェンジしたキュアアルカナが、映画ではどのような活躍を見せるのか？
また、本作の入場者プレゼントとして、ミラクルライトが3年ぶりに復活。公開された「ポチタンミラクルライト」使い方ムービーでは、映画の映像に合わせて、ライトを使った応援方法を紹介している。プリキュアがピンチになったら、ジェット先輩やポチタン、シュシュタン、マシュタンと一緒にライトを光らせ、大きな声で声援を送ることができる（配布対象は中学生以下の小人のみ ※劇場により数に限りがある。デザインは実物と異なる可能性あり）。
そして、9月6日10時より、東京・クロス新宿ビジョン、大阪・ツタヤエビスバシヒットビジョン（道頓堀）にて、映画限定パワーアップフォームに関する特別映像のオンエアが決定。一回限りの特別な放映となる（※ビジョンは撮影可能）。なお、プリキュア公式YouTubeチャンネルでも同時公開される（放映ビジョンによって一部内容が異なる）。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
【動画】物語の舞台となる「不思議な庭」の謎に迫る最新予告
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから依頼者の大切な物を取り戻すため名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
さらに、映画オリジナルキャラクターの少女・かりんと妖精のアランとレイン、そしてシリーズの垣根を越えて本作に登場し、名探偵プリキュアと一緒に“ダメダメ”の謎に立ち向かう『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のデザインも登場。
またプリキュアを応援する妖精たちの姿も収められ、映画を彩るキャラクターの“はなまるかわいい”ビジュアルが一挙解禁。それぞれのビジュアルとともに、劇中で実際に登場するセリフも添えられている。
「困ってる人がいるならほっとけない！」という、キュアアンサーらしいまっすぐなひと言をはじめ、ついに4人そろっての「名探偵は！絶対にあきらめない！」という『名探偵プリキュア！』を象徴する決め台詞も。それぞれが物語のどのような場面でこれらの言葉を口にするのか、劇中での活躍にも期待が高まるものとなっている。
今作の物語の舞台となるのは、まるで夢のようにきれいな「不思議な庭」。解禁された最新予告映像では、色とりどりの花々に目を輝かせるあんなたちの様子が描かれる一方で、この庭には“ダメダメ”と関係する謎が隠されているよう…。調査を進めるあんなたちの前には、たくさんの“ダメダメ”が立ちはだかる。キュアアンサーがバツ印をつけられてしまうなど、次から次へと現れる“ダメダメ”に苦戦する名探偵プリキュア。それでも決して諦めず、謎を追い続ける。
さらに、かりんにも襲いかかろうとする“ダメダメ”から、咄嗟に人間姿となった妖精のアランが、まるで騎士のようにかりんを守る姿も映し出される。一体この「不思議な庭」には、どんな秘密が隠されているのか―？ 映像の最後には、キュアアルカナが笑顔を向けるシーンも。キュアアルカナ・シャドウから大きくフォームチェンジしたキュアアルカナが、映画ではどのような活躍を見せるのか？
また、本作の入場者プレゼントとして、ミラクルライトが3年ぶりに復活。公開された「ポチタンミラクルライト」使い方ムービーでは、映画の映像に合わせて、ライトを使った応援方法を紹介している。プリキュアがピンチになったら、ジェット先輩やポチタン、シュシュタン、マシュタンと一緒にライトを光らせ、大きな声で声援を送ることができる（配布対象は中学生以下の小人のみ ※劇場により数に限りがある。デザインは実物と異なる可能性あり）。
そして、9月6日10時より、東京・クロス新宿ビジョン、大阪・ツタヤエビスバシヒットビジョン（道頓堀）にて、映画限定パワーアップフォームに関する特別映像のオンエアが決定。一回限りの特別な放映となる（※ビジョンは撮影可能）。なお、プリキュア公式YouTubeチャンネルでも同時公開される（放映ビジョンによって一部内容が異なる）。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。