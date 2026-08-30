鈴木誠也、野手から豪快23号2ラン 62キロ“遅球”撃ち、10試合ぶりHRに歓声…カブス17得点大勝
「2番・右翼」で先発出場
【MLB】カブス 17ー5 レッズ（日本時間30日・シカゴ）
カブス・鈴木誠也外野手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたレッズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。15-5と大量リードの8回に10試合ぶりとなる今季23号を放った。
豪快アーチで本拠地を熱狂させた。8回の第6打席で、野手登板のトレビーノが投じた38.2マイル（約61.5キロ）のスローボールを左翼ポール際へ叩き込んだ。打球速度104.4マイル（約168.0キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）で、17日（同18日）のホワイトソックス戦以来となる10試合ぶりの一発となった。
鈴木は7月1日（同2日）のパドレス戦で3ランを放ち、メジャー通算100号を達成。日本人選手の100本塁打は、大谷翔平投手（298本）、松井秀喜（175本）、イチロー（117本）に次ぐ大台到達。右打者では初の快挙となった。
カブスはこの日ピート・クロウ＝アームストロング外野手が3本塁打を放つなど、打線が19安打17得点と爆発。鈴木は5打数3安打1四球の活躍だった。（Full-Count編集部）