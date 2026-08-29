【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】相手を吹っ飛ばす→絶妙アシスト（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、絶妙なアシストを披露。鮮やかなプレーにファンも歓喜した。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合のペースを握り、106−78の大差で勝利した。

2年ぶりに代表復帰した八村は、両チームトップの29得点（フィールドゴール成功率は驚異の78.57％）を挙げたうえ、アシストでもチームに貢献。例えば、第1クォーターの残り2分36秒だ。

速攻を仕掛けた日本は、ゴール下でPFシェーファーアヴィ幸樹（仙台89ERS）がピックアウト。左コーナーにいたSF馬場雄大（長崎ヴェルカ）を経由し、PG齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）から最後は八村へとボールが渡った。

サーメル・マフムードと対峙した八村は、まずジャンプシュートを打つようなモーションで相手の反応を誘う。マフムードの動きを止めると、すかさず鋭いドライブを仕掛けてペイントエリアへ侵入。そしてゴール下でさらにワンフェイクを入れると、カバーにきた相手を吹っ飛ばし、シェーファーへ絶妙なパス。フリーだったシェーファーはそのまま2ポイントシュートを決めた。

このプレーにABEMAで解説を務めた原修太（千葉ジェッツ）と、ゲスト出演したバスケットボールYouTuber・ともやんは、「うまい！」「素晴らしいね！」「完璧なフリー」と八村のプレーを絶賛した。

またABEMAのコメント欄やSNSでも、ファンから「アシストもできますよと」「八村無双」「何でもできるんかい！」「オールラウンダー八村」「神すぎるw」「オールラウンダーだなー」「騙されたな」「そんなこともできるのかよw」など驚きの声が上がった。

得点力だけでなく、周囲を生かすプレーでも存在感を示した八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、その活躍に期待大だ。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

