のん、安田章大を絶賛「本当にすばらしい人」 共演時間は「もう1回繰り返したいくらい幸せ」
安田章大「信頼関係はお芝居じゃないと思う」
俳優ののんが29日、都内で行われた映画『平行と垂直』公開記念舞台あいさつに、ダブル主演を務めたSUPER EIGHTの安田章大、小林聖太郎監督とともに登壇。兄妹役を演じた安田との撮影を振り返り、その人柄を絶賛した。
【写真】安田章大の自己紹介に乗って「穏やかのんです」と照れながらあいさつするのん
安田が自閉スペクトラム症（ASD）の兄・日向大貴、のんが妹・希を演じた今作。のんは「安田さんと演技した時間は、尊いものとして自分の中に残っていて」としみじみ。「安田さんが演じる大貴の表情を見ると、希としての感情があふれてくるような感覚だったので、もう1回同じことを繰り返したいくらい幸せでした」と語り、「そのくらい感情豊かに、気持ちが動いている瞬間が収まっている」と胸を張った。
撮影を通じて「かなわない」と思った部分を聞かれると、「安田さんは本当に、現場にいる全員とコミュニケーションを取って、現場の士気を上げてくださった。そういうところは本当に自分に足りないところだなと思って、日々、尊敬のまなざしで見ていました」と告白した。
さらに、作品の宣伝活動で安田の言葉に触れる中で「本当にすばらしい人だなって思って」と称賛。あまりの褒めぶりに安田が「なんも出てこうへん」と照れると、のんは「真実なので」と即答した。「物事の辛辣な部分も美しい部分も、どちらも受け止めて、フラットに考えて言葉にされる方。それもなかなか誰にもできることじゃない」と尊敬を伝えた。
一方の安田も、2人の間に生まれたものについて「演技ではあるのでお芝居にはなってるんですけど、信頼関係はお芝居じゃないと思う」と表現。細かく話し合って作ったのではなく、互いの芝居を受けて自然に心が動いたと明かしていた。
同作は、大貴と希が、希の結婚話をきっかけに、互いの過去と未来に向き合う姿を描くヒューマンドラマ。
俳優ののんが29日、都内で行われた映画『平行と垂直』公開記念舞台あいさつに、ダブル主演を務めたSUPER EIGHTの安田章大、小林聖太郎監督とともに登壇。兄妹役を演じた安田との撮影を振り返り、その人柄を絶賛した。
【写真】安田章大の自己紹介に乗って「穏やかのんです」と照れながらあいさつするのん
安田が自閉スペクトラム症（ASD）の兄・日向大貴、のんが妹・希を演じた今作。のんは「安田さんと演技した時間は、尊いものとして自分の中に残っていて」としみじみ。「安田さんが演じる大貴の表情を見ると、希としての感情があふれてくるような感覚だったので、もう1回同じことを繰り返したいくらい幸せでした」と語り、「そのくらい感情豊かに、気持ちが動いている瞬間が収まっている」と胸を張った。
さらに、作品の宣伝活動で安田の言葉に触れる中で「本当にすばらしい人だなって思って」と称賛。あまりの褒めぶりに安田が「なんも出てこうへん」と照れると、のんは「真実なので」と即答した。「物事の辛辣な部分も美しい部分も、どちらも受け止めて、フラットに考えて言葉にされる方。それもなかなか誰にもできることじゃない」と尊敬を伝えた。
一方の安田も、2人の間に生まれたものについて「演技ではあるのでお芝居にはなってるんですけど、信頼関係はお芝居じゃないと思う」と表現。細かく話し合って作ったのではなく、互いの芝居を受けて自然に心が動いたと明かしていた。
同作は、大貴と希が、希の結婚話をきっかけに、互いの過去と未来に向き合う姿を描くヒューマンドラマ。