トマト氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ブチ切れ令嬢】あなたはこの復讐、あり？なし？ 第8話が賛否両論すぎる件」を公開した。



動画では、夏アニメの異世界ファンタジー作品『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』第8話で描かれた凄惨な復讐劇について、ネット上の賛否両論の声をまとめつつ、物語における復讐描写のあり方について自身の見解を語っている。



同作は、祖国に尽くしてきた公爵令嬢のエリザベートが、濡れ衣を着せられ国を追われたことから始まる復讐劇。

第8話では、自身を陥れた近衛騎士ロベルトを魔導書で操り、彼自身の手で無関係な妹や母親、街の子供までも殺害させる様子が描かれた。



この過激な展開に対し、ネット上では意見が3つに分かれているという。

「関係のない民を虐殺させるのは、主人公がやっていいことではない」「子供を手に掛けるのはアウト」と倫理的な拒否感を示す否定派。

一方で、「タイトル通りブチ切れていて嬉しい」「完全に悪者扱いしたなら復讐対象にされても仕方ない」と徹底した報復を支持する肯定派。

さらに、「行為自体はエグいが、作品の個性として面白い」と捉える容認派の声が上がっている。



これらを踏まえ、トマト氏自身が最も問題視した論点は「なぜそこまでやる必要があったのか？」という点だ。

第1話で提示された主人公の被害内容と、第8話の復讐の規模が「釣り合って見えなかった」と指摘する。



トマト氏は、過激な復讐を描くのであれば、相手側の加害性や迫害の度合いをより濃厚に描き、「視聴者側が納得できる形で、もっと積み上げてほしかった」と主張。

その積み上げが足りないため、「ただただ主人公側の方がゲスに見えてしまう」と述べ、大量殺人に至るまでの物語の構成不足を指摘して動画を締めくくった。



リンクをコピーする