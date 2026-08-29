【ベルギーリーグ】ゲンク 4−0 ベフェレン（日本時間8月29日／セゲカ・アレーナ）

【映像】伊東純也、左足も「凄い」今季初ゴール（実際の様子）

ゲンクに所属する日本代表FW伊東純也が、今季初ゴールを挙げた。相手のミスを見逃さず、左足でゴール左隅へ突き刺した鮮やかな一撃に、ファンたちが歓喜している。

ゲンクは日本時間8月29日、ベルギーリーグ第4節でベフェレンと対戦。伊東は右ウイングとして先発出場した。チームは昇格組のベフェレンを相手に前半から3点をリードすると、後半にも1ゴールを追加。4−0の快勝を収めた。

伊東は1点リードで迎えた19分、今季初ゴールを挙げる。

相手選手がボールコントロールをミスした瞬間を、伊東は見逃さなかった。ボックス手前の右サイドでボールを奪うと、右足で引っ掛けるようにボールを中央へ持ち運ぶ。最後は左足を振り抜くと、鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅へと吸い込まれた。

ゴール裏のサポーターも総立ち

相手のミスを見逃さず、ボール奪取からフィニッシュまで持ち込んだ伊東。右足での持ち運びから左足で仕留める鮮やかな一撃に、ゴール裏のゲンクサポーターは総立ちとなった。チームメイトもすぐさま伊東のもとへ駆け寄り、今季初ゴールを祝福した。

このゴールにSNSのファンたちからは「純也好調すぎるだろ！！」「伊東らしいプレーだな！」「逆足なのに上手い！」「左足も凄い伊東純也」「今日の伊東純也ワクワクが止まらない」「やっぱり伊東純也は次のW杯もいるかも」といった称賛の声が並んだ。

伊東はその後もフル出場。前半終了間際にはこの日2点目に迫る場面を作るなど、90分を通してキレのある動きを披露した。今季初ゴールで存在感を示した伊東。今後のパフォーマンスにも注目が集まりそうだ。（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）