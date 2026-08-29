【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】コービー彷彿の「神業フェイダウェイ」

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、NBAのレジェンドを彷彿とさせる神業プレーに解説席も大興奮した。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合の主導権を握り、106−78の大差で勝利した。

この試合で圧倒的な存在感を放ったのが、2年ぶりに代表復帰した八村塁だ。27分42秒のプレータイムで両チームトップの29得点をマーク。フィールドゴールは14本中11本を成功させ、成功率は驚異の78.57％だった。さらに4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックを記録するなど攻守にわたって躍動した。

中でもファンを釘付けにしたのが、第4クォーターの残り7分37秒だった。右コーナー付近でムサンナ・アルマルワニと対峙した八村は、巧みなフェイントを織り交ぜながら相手を翻弄。さらに右方向へ鋭いドライブを仕掛けると、次の瞬間に急停止して相手との間合いを作り出した。

NBAのレジェンドを彷彿

そこからレッグスルーでボールを持ち替えると、最後はほぼゼロ角度から体を後方へ倒しながらフェイダウェイの2ポイントシュート。難しい体勢から放たれたシュートは、綺麗な弧を描いてリングに吸い込まれた。

このプレーにABEMAにゲスト出演したバスケットボールYouTuber・ともやんは、「コービーみたい！コービーやん！」と大興奮。ロサンゼルス・レイカーズで活躍したNBAのレジェンド、コービー・ブライアントを彷彿とさせる八村のプレーに、解説を務めた原修太（千葉ジェッツ）も「やばすぎるよ」と驚きの声を上げた。

まさにサウジアラビアを圧倒した八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、再び日本を勝利へ導く活躍に期待したい。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

