8月最後の週末は、記録的な大雨になってまもない北陸で再び、警報級の大雨のおそれがあります。西日本中心に厳しい残暑になりそうです。

【けさの雨の様子】

けさは山陰から北陸、関東にかけて長い雨雲の帯がかかっていて、先日、大雨になった石川や富山に再び、活発な雨雲がかかってきています。

【土壌雨量指数】

土の中の水分量を見ると、石川と富山に加えて、兵庫や秋田など所々で多くなっていて、少しの雨でも土砂災害の危険が高まりやすい状況です。北陸では先日の大雨で道路の冠水や川の氾濫が相次いで発生して、まだ水の引いていない地域も多くみられます。

【予想雨量マップ】

あさって朝にかけての予想雨量を見ると、北陸や東北を中心に雨の量が多くなり、大雨の爪痕が残る北陸ではさらに雨量がかさみそうです。

【天気図】

原因の一つが秋雨前線です。本来、しとしととした長雨をもたらしますが、今回は梅雨末期のような豪雨をもたらしました。この前線がけさは北陸から関東の南にかかっていますが、あすにかけて北上します。きょうは北陸、あすになると、東北付近にかかるでしょう。この前線がかかる地域を中心に大雨になりそうです。

【雨の予想】

きょうは引き続き、山陰や近畿、北陸や関東など東日本が雨雲の通り道で、同じような場所で雨が降り続きそうです。局地的に短時間で道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。

夜になると、まとまった雨雲は一旦、抜けて、雨のピークは過ぎそうです。ただ、大雨になった地域では引き続き、急な斜面や増水した川など危険な場所には近づかないでください。

あすは東北が雨雲の通り道で、昼前から断続的に雨になりそうです。関東から西も、北陸から山陰を中心に雨や雷雨になるでしょう。石川や富山では新たな大雨災害に警戒してください。

【予想雨量（最大）】

〈あす朝まで〉

北陸 120ミリ

中国・近畿地方 80ミリ

〈その後、あさって朝まで〉

北陸 100ミリ

【きょうの天気】

きょうは、北と西は晴れ間がありそうです。ただ、西日本では山沿いを中心に午後は天気の急変にご注意ください。沖縄も変わりやすい天気です。

【きょうの最高気温】

東海から西はきのうと同じレベルの暑さで、西日本では35℃以上の猛暑日になるところがあるでしょう。最高気温は熊本で37℃と、体温並みの暑さになる予想です。関東から北は25℃前後で、東京は26℃と、13日ぶりに真夏日を解消しそうです。西日本中心に熱中症にご注意ください。

〈きょうの予想最高気温〉

札幌 :24℃ 釧路 :21℃

青森 :26℃ 盛岡 :27℃

仙台 :24℃ 新潟 :25℃

長野 :25℃ 金沢 :28℃

名古屋:31℃ 東京 :26℃

大阪 :32℃ 岡山 :35℃

広島 :34℃ 松江 :31℃

高知 :34℃ 福岡 :36℃

鹿児島:34℃ 那覇 :32℃

【週間予報】

あすは晴れ間のある東海から西でも天気の急変するところがあるでしょう。週明け月曜日は35℃以上の猛暑日エリアが拡大します。東京の最高気温は35℃と、関東でも内陸を中心に猛暑日が復活するところが多くなる見込みです。沖縄は月曜日以降、雨が降りやすくなりそうです。