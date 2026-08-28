右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト（IL）入りしているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）がマイナーでのリハビリ実戦なしでメジャー復帰する考えを明かした。27日（日本時間28日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

ジャッジは4月26日のアストロズ戦で守備の際に患部を負傷。その後も痛みをこらえて出場を続けていたものの6月上旬からIL入り。ティー打撃やトス打撃などはすでに行っていたが、2日前の25日にオーバーハンドからの球を打つなど本格的な打席練習を再開した。

この後もライブBP（実戦形式の打撃練習）で調整するが、同サイトによると、ジャッジはマイナーでのリハビリ実戦を避けたい方針をブーン監督に伝えたという。

その理由として、2023年にも同じぐらいの期間を離脱した経験があるが、当時もマイナーでのリハビリ出場はしなかったといい「なぜ打席を無駄にするんだ？マイナーリーグの試合で無駄に時間を費やす必要はない。私はもう長くやっているし、フィールドで何をすべきか、どう対処すべきかは分かっている。2Aや3Aで打席を無駄にする理由なんてないだろう？」と3年前に右足親指の負傷で離脱した際の経験からと説明した。

さらに「自分は外野手。外野手として戻りたい」と指名打者でなく守備に就く方針も示し、指揮官はジャッジの考えについて「もしその段階に達したら、しっかりと話し合って決めるつもりだ」とした。

ヤンキースはこの日、アストロズに敗れア・リーグ東地区首位で試合のなかったレイズとのゲーム差は4に広がった。主砲のいち早い復帰が望まれる。