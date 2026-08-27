◇ア・リーグ ホウィとソックス10-4レンジャーズ（2026年8月26日 シカゴ）

ホワイトソックスのクリス・ゲッツGM（42）が26日（日本時間27日）、地元シカゴでの取材に対応し、過去3年間100敗上のチームから大変身をとげて今季ア・リーグ中地区首位を堅守しているチームについて激白した。

この日も同リーグ西地区の難敵レンジャーズに10得点で快勝。2試合連続の2桁得点となり、トリスタン・ピーターズ外野手が球団記録タイの5戦連続アーチを放つなど、勢いが止まらない。現在29本塁打の村上宗隆内野手も、無安打でも四球を選び得点に結びつけるなど、「全員野球」が機能している。

同GMは「昨シーズン後半から、私たちのラインナップには多様性が出始めた」と振り返り、そこに村上が加入しチームが「確変」したことに手応えを感じている。

「私たちは若くてエキサイティングなチーム。勝利に餓え、勝ち方を学び、結果を出し始めた。チームが自信を持ち始めたことも事実。決して一発屋（ONE HIT WONDER）では終わらない」と力を込めた。

そして「今季から来季さらに私たちは進化する」と「ミラクルホワイトソックス」の躍進に胸を張った。