三笘薫、ミランに電撃移籍か　マーケット閉幕直前にエースの111億円放出を見込む伊名門の“思惑”「理想的な投資ではない。だが…」

ブライトンで絶対的な地位を築いている三笘。今夏の移籍はあり得るのだろうか(C)Getty Images

実現すれば、話題沸騰となるのは必至だ。

現地時間8月25日、イタリアの名門ミランが、ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫の獲得に関心を抱いていると、各国の移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ記者が、自身の移籍情報サイト『Gianlucadimarzio.com』で伝えた。

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移籍市場終盤での駆け込み需要が高まっている。

ミランは今夏にチームからの退団を模索し、自らも移籍を公言していたポルトガル代表FWのラファエウ・レオンの放出を水面下で画策。プレミアリーグ挑戦を狙う本人側も、アストン・ビラやトッテナムへの移籍交渉を開始しているとされている。

現地時間9月1日にセリエAの移籍マーケットの終了が迫る中、2028年6月30日までの契約を残すミランがレオン放出を成功させた場合には、必然的に“代役確保”が必至となる。その候補として、プレミアリーグで実績を残してきた三笘に白羽の矢が立っているという。

ミランの計画について伝えた『Gianlucadimarzio.com』は、「29歳という年齢、フィジカルとコンディション、そして（レオンの代役に）求めたい役割から、ミランのテクニカルなプロジェクトにとって（三笘は）理想的な投資とはならない」と指摘。一方でクラブのオーナーであるジェリー・カルディナーレ氏が「好む選手像ではある」とし、電撃的に移籍する可能性がゼロではないと続けている。