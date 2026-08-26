「考えを変えたのは…」まさかの真相！鈴木彩艶の“欧州王者”移籍破談はアストン・ビラからの“横槍”が理由だった！パルマ幹部が舞台裏を告白「我々はPSGと合意していた」
日本代表GK鈴木彩艶はこの夏、パルマからアストン・ビラに移籍した。一時はパリ・サンジェルマン加入、さらにユベントスへのレンタル移籍も有力視されたが、最終的にはプレミアリーグが新天地となったのは周知のとおりだ。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、フェデリコ・ケルビーニCEOは、鈴木の売却について、『12TvParma』で「関心を寄せたクラブはたくさんあった。だがあのとき、一部のチームは違う選択をした」と振り返っている。
「スズキがPSGと契約寸前まで行き、それから考えを変えたのは、アストン・ビラとのこの別のチャンスがあったからの選択だった。そうでなければ、変えていなかっただろう。最終的には選手のチョイスだ。我々はPSGと合意していた。自分たちの利益のために選手をアストン・ビラに追いやることはしていない。PSGは選手の選択だと理解した」
PSGと破談になった後にアストン・ビラからオファーがあったのではなく、イングランドの名門から誘いがあったから、PSGを蹴ったというのが真実のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミス連発で守備が崩壊…鈴木彩艶加入のアストン・ビラが前半で４失点
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、フェデリコ・ケルビーニCEOは、鈴木の売却について、『12TvParma』で「関心を寄せたクラブはたくさんあった。だがあのとき、一部のチームは違う選択をした」と振り返っている。
「スズキがPSGと契約寸前まで行き、それから考えを変えたのは、アストン・ビラとのこの別のチャンスがあったからの選択だった。そうでなければ、変えていなかっただろう。最終的には選手のチョイスだ。我々はPSGと合意していた。自分たちの利益のために選手をアストン・ビラに追いやることはしていない。PSGは選手の選択だと理解した」
PSGと破談になった後にアストン・ビラからオファーがあったのではなく、イングランドの名門から誘いがあったから、PSGを蹴ったというのが真実のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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