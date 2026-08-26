カナダ政府は25日、アメリカのトランプ政権による追加関税に対抗し、200億ドル相当のアメリカ製品に最大50％の報復関税を課すと発表しました。

トランプ政権は22日、カナダの乳製品やワインなど幅広い製品を対象に50％の追加関税を発動していて、カナダ側は対抗措置として来月8日から報復関税を課すと明らかにしていました。

その詳細について、カナダ政府は25日、鉄鋼、乳製品、家電など幅広いアメリカ製品を対象に15％、25％、50％の報復関税を課すと発表しました。トランプ政権による追加関税と同じ規模となるアメリカドルで200億ドル相当の製品が対象で、関税率も同じ水準を課すということです。

また、貿易戦争の影響を受ける中小企業に対する助成金など新たな財政支援策も発表しています。