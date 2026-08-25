【台風情報】強い台風18号、26日未明にかけ強い勢力で奄美地方と沖縄地方にかなり接近へ　暴風やうねり伴う高波に警戒　気象庁が全般気象解説情報を発表

気象庁は8月25日午後5時18分、台風18号に関する全般気象解説情報を発表しました。

台風18号は、25日夜遅くから26日未明にかけて、強い勢力で奄美地方と沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。

奄美地方と沖縄地方では、26日にかけて、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。

また、奄美地方では、26日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

【気象概況】

強い台風18号は、25日16時には沖永良部島の東南東約140キロにあって、1時間に約20キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風は強い勢力を保ったまま、25日夜遅くから26日未明にかけて、奄美地方と沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。

その後28日頃にかけて、台風は東シナ海を西寄りに進むでしょう。

奄美地方と沖縄地方では、台風の接近に伴い、猛烈な風が吹き、うねりを伴う猛烈なしけとなる見込みです。また、大気の状態が非常に不安定となって、激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

【風の予想】

25日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 40メートル（60メートル）

沖縄地方 35メートル（50メートル）

26日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 40メートル（60メートル）

沖縄地方 35メートル（50メートル）

【波の予想】

25日に予想される波の高さ

九州南部 6メートル うねりを伴う

奄美地方 11メートル うねりを伴う

沖縄地方 9メートル うねりを伴う

26日に予想される波の高さ

九州南部 6メートル うねりを伴う

奄美地方 10メートル うねりを伴う

沖縄地方 9メートル うねりを伴う

【雨の予想】

25日18時から26日18時までに予想される24時間降水量は、多いところで以下の通り。

奄美地方 250ミリ

沖縄地方 150ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

【防災事項】

台風の接近に伴い、奄美地方と沖縄地方では、26日にかけて、一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒してください。

また、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、高潮に注意・警戒してください。九州南部では、うねりを伴う高波に警戒してください。

奄美地方では、26日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

沖縄地方では、27日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しのある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。