「マジ？」「ガチアツイ」三笘所属ブライトンの公式発表にファン歓喜！「早く見たい」「絶対カッコいい」
三笘薫が所属するブライトンは８月20日、新シーズンに向けた背番号を発表した。
過去４シーズンは「22番」をつけていた三笘は、退団したソリー・マーチがまとっていた「７番」に変更となった。日本代表でも背負ったナンバーだ。
29歳のアタッカーはかつて、幼少期に憧れた選手にクリスティアーノ・ロナウドを挙げており、その代名詞となる番号でもある。
新背番号が発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「マジ！？」
「７番きたああああああ」
「かっこいい！」
「ガチアツイ」
「ついに三笘が７番」
「早く７番着けてプレーする姿見たいなぁ〜」
「22番に愛着があっただけに寂しいけど」
「流石に三笘の７番ユニは欲しすぎるな」
「我らが三笘薫が７番は激アツだな」
「マジで７番じゃん」
「売れるぞ〜これは」
「７番欲しいー！」
「本当に嬉しい。マーチの跡を引き継ぐのはやっぱり三笘さんしか居ません」
「三笘さんが７番背負って復帰すると思うとワクワクする。絶対カッコいいじゃん」
５月に追ったハムストリングの怪我で北中米ワールドカップを欠場したウインガーは、まだ実戦復帰をしていない。７番をつけてピッチに立つ姿を見るのが待ち遠しい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「似合ってる」三笘薫がモデルとなったブライトンの新サードユニ
過去４シーズンは「22番」をつけていた三笘は、退団したソリー・マーチがまとっていた「７番」に変更となった。日本代表でも背負ったナンバーだ。
29歳のアタッカーはかつて、幼少期に憧れた選手にクリスティアーノ・ロナウドを挙げており、その代名詞となる番号でもある。
新背番号が発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「７番きたああああああ」
「かっこいい！」
「ガチアツイ」
「ついに三笘が７番」
「早く７番着けてプレーする姿見たいなぁ〜」
「22番に愛着があっただけに寂しいけど」
「流石に三笘の７番ユニは欲しすぎるな」
「我らが三笘薫が７番は激アツだな」
「マジで７番じゃん」
「売れるぞ〜これは」
「７番欲しいー！」
「本当に嬉しい。マーチの跡を引き継ぐのはやっぱり三笘さんしか居ません」
「三笘さんが７番背負って復帰すると思うとワクワクする。絶対カッコいいじゃん」
５月に追ったハムストリングの怪我で北中米ワールドカップを欠場したウインガーは、まだ実戦復帰をしていない。７番をつけてピッチに立つ姿を見るのが待ち遠しい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「似合ってる」三笘薫がモデルとなったブライトンの新サードユニ