「歴史に名を刻んだ」59歳キングカズの２ゴールに韓国メディアも反応！「三浦の挑戦に終わりは見えない」
カズの活躍が海を越えて話題となっている。
三浦知良を擁するJ３の福島ユナイテッドFCは８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブ（東北社会人サッカーリーグ１部）とホームで対戦。７−０で快勝した。
この試合にキャプテンマークを巻いて先発した“キングカズ”が躍動する。まずは12分にPKを沈めて先制点を奪取。さらに４−０で迎えた55分には、再びPKを成功させて追加点をマークした。
58分までプレーした59歳レジェンドの見事な仕事ぶりに韓国メディア『SPOTV NEWS』も注目。「日本サッカー界の『生ける伝説』、三浦知良が60歳を目前にして歴史に名を刻んだ。今回、彼は天皇杯で２ゴールを決め、同大会の最年長得点記録を17年以上も更新した」と伝える。
「1967年生まれの三浦は現在59歳だ。韓国サッカー界で例えるなら、Kリーグの蔚山HDのキム・ヒョンソク監督と同い年になる。多くの選手がとうの昔にプロを引退している年齢だが、三浦は今もなおピッチで戦い続けている。三浦の挑戦に終わりは見えない。彼は横浜FCから福島へ期限付き移籍し、現在プロとして41シーズン目を戦っている」
初戦を突破した福島は２回戦でJ１の横浜F・マリノスと相まみえる。カズは再びゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キングカズがPKで２発！ 右足で冷静に沈める
三浦知良を擁するJ３の福島ユナイテッドFCは８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブ（東北社会人サッカーリーグ１部）とホームで対戦。７−０で快勝した。
この試合にキャプテンマークを巻いて先発した“キングカズ”が躍動する。まずは12分にPKを沈めて先制点を奪取。さらに４−０で迎えた55分には、再びPKを成功させて追加点をマークした。
58分までプレーした59歳レジェンドの見事な仕事ぶりに韓国メディア『SPOTV NEWS』も注目。「日本サッカー界の『生ける伝説』、三浦知良が60歳を目前にして歴史に名を刻んだ。今回、彼は天皇杯で２ゴールを決め、同大会の最年長得点記録を17年以上も更新した」と伝える。
初戦を突破した福島は２回戦でJ１の横浜F・マリノスと相まみえる。カズは再びゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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