「表彰台乗っちゃえよ！」角田裕毅のF1復帰にSNS歓喜の声「F1が面白くなるには角田選手が大切」【第12戦オランダグランプリ】

あすから始まるF1™オランダグランプリに、日本人ドライバーの角田裕毅（26）が参戦することが決まった。角田のF1参戦は8カ月ぶりで活躍が期待される。

角田は今シーズン、レッドブルとレーシングブルズでリザーブドライバーを務めているが、レッドブルのアイザック・ハジャーが手首を負傷したため、レーシングブルズのリアム・ローソンがレッドブルのドライバーとなり、角田がレーシングブルズのドライバーとしてスポット参戦する。

21日に開幕する今季第12戦のF1オランダグランプリで8カ月ぶりにF1に復帰する角田は、自身のXに「今週末に再びハンドルを握り、チームのために代役を務められることを嬉しく思います。 アイザック、早く回復することを願っています！」とコメントした。

SNSには

「角田くん復帰きたー」

「頑張れ角田選手！頑張れ日本」

「やっぱり、F1が面白くなるには、角田選手が大切ですね」

「久しぶりに走ってるところ見られるのは嬉しすぎ 応援してます」

「日本人が日本チーム、日本エンジンじゃなくてレース出るのは胸熱なんだよなぁ」

「この最大のチャンスを活かして欲しいです！」

「角田さんめちゃ楽しみーー」

「表彰台に上がってる角田君見たい」

「表彰台乗っちゃえよ！」

など期待の声が多数寄せられている。

角田は2000年神奈川県生まれ。2021年にF1デビューし、昨シーズン途中でレーシングブルズからレッドブルに昇格したが、今シーズンはリザーブドライバーになっていた。最高順位は2021年アブダビGPの4位。