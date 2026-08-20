世界的な高級ホテルとして知られるザ・リッツ・カールトン。



【写真】ホテル「ザ・リッツ・カールトン」のミニバーの価格表…値段にビックリ！

SNS上では今、そんなリッツ・カールトンの客室のミニバーに備えられた品々のお値段が、大きな注目を集めている。



「ザ・リッツ・カールトン、お部屋のかりんとうを食べただけで1600円取られたの泣いた」



と自身の体験を紹介したのは、いぐぞーさん（@igz0）。



いぐぞーさんが添付したメニュー画像によると、リッツ・カールトンのミニバーではチョコレートが2200円、かりんとう、ポテトチップスが1600円…という具合。かりんとうの市販価格を調べたところ560円だったので、たしかに少し割高な感はある。



いぐぞーさんにお話を聞いた。



――かりんとうを召し上がった経緯、シチュエーションは？



いぐぞー：妻と結婚した日に記念で、2人でリッツ･カールトンに泊まりました。かりんとうは、部屋でゆっくりしているときに食べました。



――値段をご覧になった感想を。



いぐぞー：ホテルの部屋にある冷蔵庫の近くに、価格表がありました。かりんとうはおいしかったのですが、1600円は庶民には少し高かったです。



――投稿に対し、大きな反響がありました。



いぐぞー：かりんとうの値段に驚いただけなのに、大きな反響で驚いてます。



◇ ◇



SNSユーザーから



「ミニバーの飲食物飲み食いしたら、そら取られるでしょ 温泉旅館のまんじゅうじゃないんだから」

「まぁそもそも客層がそう言った課金を一切気にしない人がメインだろうからなぁ」

「香港とか海外の観光地に行くとその2〜3倍は取られますよ（取られました）」

「そういう場所でそういう泣き方を許してくれる人が隣にいるの。ほんとに、いいですね。このたびは、おめでとうございます！」



など、さまざまな意見が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは、高級ホテルのミニバーを利用したことはあるだろうか？



なお、いぐぞーさんは今年5月に『ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術』（フォレスト出版）を上梓。根性ではなく、仕組みで仕事を回す方法を分かりやすく解説した力作なので、興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）