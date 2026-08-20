◇第108回全国高校野球選手権準決勝 横浜1―7智弁和歌山（2026年8月20日 甲子園）

準決勝第1試合は、横浜（神奈川）と智弁和歌山が激突。横浜hは156キロ右腕・織田翔希（3年）が先発したが、2回1/3を8安打4失点と崩れ、打線も反撃及ばず1―7で敗れた。試合後、織田は大粒の涙を流した。

17日に亡くなった元監督の渡辺元智さん（享年81）に、松坂大輔を擁して春夏連覇を遂げた98年以来28年ぶりとなる夏の優勝を届けることはできなかった。

横浜は初回に1点先制。1死から安打と敵失で1死一、二塁の好機を迎えると、4番の2年生・川上慧が中前に適時打を放った。

しかし、18日の花巻東（岩手）との準決勝で、自己最速でもある甲子園最速タイの156キロを7度もマークし、10奪三振で完封勝利を挙げた織田が本調子ではなかった。中1日で迎えたこの日は、変化球が多く、最速は154キロ止まりで、初回から得点圏に走者を背負う投球となった。

3回先頭からの連打で無死一、二塁とされ、続く4番・山田凜虎（りとら＝3年）に同点の左翼線適時二塁打を許すと、続く楠本龍生（3年）に152キロを右翼席に3ランされた。

1死を奪った後、遊撃内野安打を許したところで交代。左腕の小林鉄三郎（2年）も7回に3失点し、打線も反撃できなかった。