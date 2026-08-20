イングランド・チャンピオンシップ（２部）サウサンプトンに所属する日本代表ＤＦ菅原由勢に欧州の強豪２クラブが獲得に興味を示していると、英紙「サン」（スコットランド版）が報じた。

右サイドバックの菅原は昨季サウサンプトンからレンタル移籍し、ドイツ１部ブレーメンでプレーするも、完全移籍には至らなかった。今季に向けては、すでにサウサンプトンで構想外となっており、今後の去就が注目されている中、同紙は「セルティック（スコットランド）とＰＳＶ（オランダ）の２クラブが具体的な関心を示している」と報じた。

同紙によると、セルティックは右サイドバックのアリスター・ジョンソンが負傷しており、補強を検討。ＰＳＶはかつてオランダ１部ＡＺアルクマールで活躍していた菅原の実力を高く評価しているという。またサウサンプトンは「今夏に（菅原を）放出することで少なくても彼に支払った６００万ポンド（約１２億９０００万円）を取り戻したいと考えている」と指摘した。

セルティックにはＭＦ旗手怜央、ＰＳＶにはＭＦ佐野航大が所属しており、いずれのチームに移籍しても日本選手との共闘が期待できる。移籍金は６００万ポンドとみられているが、菅原の今後が気になるところだ。