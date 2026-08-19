イングランド・プレミアリーグのアストンビラは19日、イタリア・セリエAのパルマから日本代表GK鈴木彩艶（23）を獲得したと発表した。詳細は明らかにされていないが、5年契約で移籍金は3000万ユーロ（約55億4000万円）に出来高500万ユーロ（約9億2000万円）が加わると報じられている。

鈴木彩はクラブ公式メディアの取材で「とても興奮している。新しい旅を始めるためにここに来ることができてとてもハッピー」と第一声。アストンビラに関し「プレミアリーグでの最初の旅を始めるのに最適。常にトロフィーを争っている。僕は最高レベルでプレーしたい。だからここに来ることを決めた」と訴えた。

過去に岩渕真奈ら日本の女子選手が所属したことはあったが、男子では初。「とても誇らしい。この素晴らしいクラブで歴史を刻みたい。ピッチでプレーするのが本当に楽しみ」と力を込めた。

過去2シーズンはGK大国と言われるイタリアでプレー。日本代表が3月に行った英国遠征では聖地ウェンブリーでのイングランド撃破に貢献した。森保ジャパンの守護神としてW杯北中米大会でも好セーブを連発。「イタリアでの2シーズンもW杯も素晴らしかった」と語った鈴木彩は「僕の夢はプレミアリーグでプレーすること、今こそがその時。この最高レベルで自分を証明したい」と続けた。

1874年創設のアストンビラは1888年に創設された旧1部リーグに参加した12クラブの1つ。リーグ優勝7度の名門でホームスタジアムのビラ・パークも1897年に建設された。新加入の背番号1は「皆さんの応援に感謝したい。ビラ・パークでプレーするのが本当に楽しみでチームを助けたい。クラブのために持てる力の全てをささげたい。スタジアムで会いましょう」とサポーターに呼びかけた。