長年一緒に暮らす夫婦でも、悪気のない一言で相手を傷つけてしまうことがあります。SNS上では、夫から「おばさん扱い」をされてイラッとしたという妻たちの声が上がっていました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが既婚者たちが答えた「スキンシップ」「性生活」のリアルな実態です（図解：8枚）

ショック…夫からの「おばさん」発言

特に多く見られたのが、肌のハリやツヤ、ファッションなどの見た目に関する発言。「すっぴんを見るたびに毎回『どんどんおばさんになってきたね』と言われる」「食事デートの際、目尻のシワを指摘されて一気に気持ちがなえてしまった」「水色のワンピースを買ったら『若作りしているの？』と言われて悲しかった」といった体験談が寄せられています。夫に悪気はなくても、ショックを受ける人は少なくありません。

また、見た目だけでなく、普段の何気ない言動がおばさん扱いのきっかけになることも。「子どもの頃に好きだったアニメの話をしたらおばさん扱い。納得できない！」「『よっこいしょ』と立ち上がっただけでおばさん扱いされた。それくらい言わせてよ」といったエピソードも見られました。

こうした言葉の積み重ねに対し、SNS上では「デリカシーがなさすぎるよね」「また何か言われるのではないかと構えてしまう」といった声が。夫にとっては何気ない一言でも、相手にとっては蓄積するストレスになってしまいます。

一方で、こうした夫の言動に対して「それはモラハラでしょ」「はっきり注意した方がいいよ」といった指摘も見られました。以前は笑って受け流していたものの「しつこくなってきたから本気で怒って黙らせた」という人や、「お前もオジサンだろがって言い返してやった」という声も上がっています。

皆さんは、配偶者からの何気ない一言にモヤッとした経験はありませんか？ 長く一緒に過ごす夫婦だからこそ、お互いを思いやる言葉を日頃から大切にしたいものですね。