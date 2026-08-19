「良い補強だ」「喜んで歓迎する」鈴木彩艶の名門アストン・ビラ加入に現地ファンは期待！一方、アルゼンチンの“世界一”GKには放出を望む声「サウジでプレーさせろ」「うんざりしていた」
パルマの日本代表GK鈴木彩艶は、プレミアリーグの名門アストン・ビラへの移籍が間近とされる。
2022年のワールドカップで制覇に貢献したエミリアーノ・マルティネスを擁するアストン・ビラだが、アルゼンチン代表守護神は以前から去就をめぐるうわさが後を絶たない。移籍を望んでいるとされる。そのなかでクラブが鈴木の確保に動いたことを、サポーターはどのように思っているのか。
英公共放送『BBC』は８月17日、鈴木獲得へのファンのリアクションを紹介した。
「マルティネスの後釜となれば埋めるべき穴は大きい。非常にクレバーな引き継ぎ計画だと思う。運もあって実現したのかもしれない。これで我々は１シーズン、格の高いGKを２人そろえられた。エミを放出し、サウジでプレーさせろ。素晴らしいビジネスだ」
「スズキはワールドカップでとても良かった。聞く限りは非常に優れた守護神だ。パルマのことは追っていないから、セリエAでのパフォーマンスはコメントできないけど。ビラは毎年夏になるとマルティネスの件を乗り越えなければならないかのようだった。その茶番に少しうんざりしてきていたんだ。彼は素晴らしい守護神で、ビラにとって非常に良いんだけどね。ビラに資金面での制限があるのなら、ほかのポジションのほうを強化したい。だが、GK補強が必要とエメリが考えているのなら、スズキは良い選択肢だ」
「良い補強のようだ。マルティネスはこの３シーズン、移籍を望んできた。スズキの獲得でチームの平均年齢も下げられる」
「マルティネスは素晴らしい守護神だ。でも、彼か彼の代理人は、２度も強引に移籍しようとした。ビラが彼を追い出そうとしたのか？違う。だから、別のGKを獲得したクラブを責めることはない」
「ワールドカップで卓越したプレーだったのを見る限り、スズキはとてもエキサイティングな可能性のある補強だと思う。ただ問題は、エミが残ったら、スズキは２番手で満足するのかということ。そうは思わない。エミのことは大好きだけど、33歳だ。全盛期が過ぎつつあるかもしれないGKの代わりに良い補強を実現させる時間はなくなってきていた。スズキは23歳だ。チームの平均年齢を下げるのにも役立つ。自分は喜んで彼をビラ・パークに歓迎するよ」
マルティネスは、鈴木のことも狙っていたユベントスへの移籍が有力視されていた。だが、そのユーベはトッテナムGKグリエルモ・ヴィカーリオを獲得した。
アルゼンチン代表との競争になるのか、それともレギュラーの座は絶対なのか。起用法も注目される鈴木について、ファンがこれからどのように評価していくかも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」
2022年のワールドカップで制覇に貢献したエミリアーノ・マルティネスを擁するアストン・ビラだが、アルゼンチン代表守護神は以前から去就をめぐるうわさが後を絶たない。移籍を望んでいるとされる。そのなかでクラブが鈴木の確保に動いたことを、サポーターはどのように思っているのか。
英公共放送『BBC』は８月17日、鈴木獲得へのファンのリアクションを紹介した。
「スズキはワールドカップでとても良かった。聞く限りは非常に優れた守護神だ。パルマのことは追っていないから、セリエAでのパフォーマンスはコメントできないけど。ビラは毎年夏になるとマルティネスの件を乗り越えなければならないかのようだった。その茶番に少しうんざりしてきていたんだ。彼は素晴らしい守護神で、ビラにとって非常に良いんだけどね。ビラに資金面での制限があるのなら、ほかのポジションのほうを強化したい。だが、GK補強が必要とエメリが考えているのなら、スズキは良い選択肢だ」
「良い補強のようだ。マルティネスはこの３シーズン、移籍を望んできた。スズキの獲得でチームの平均年齢も下げられる」
「マルティネスは素晴らしい守護神だ。でも、彼か彼の代理人は、２度も強引に移籍しようとした。ビラが彼を追い出そうとしたのか？違う。だから、別のGKを獲得したクラブを責めることはない」
「ワールドカップで卓越したプレーだったのを見る限り、スズキはとてもエキサイティングな可能性のある補強だと思う。ただ問題は、エミが残ったら、スズキは２番手で満足するのかということ。そうは思わない。エミのことは大好きだけど、33歳だ。全盛期が過ぎつつあるかもしれないGKの代わりに良い補強を実現させる時間はなくなってきていた。スズキは23歳だ。チームの平均年齢を下げるのにも役立つ。自分は喜んで彼をビラ・パークに歓迎するよ」
マルティネスは、鈴木のことも狙っていたユベントスへの移籍が有力視されていた。だが、そのユーベはトッテナムGKグリエルモ・ヴィカーリオを獲得した。
アルゼンチン代表との競争になるのか、それともレギュラーの座は絶対なのか。起用法も注目される鈴木について、ファンがこれからどのように評価していくかも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」