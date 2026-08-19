マドリー指揮官モウリーニョ、バルサ移籍のロドリについて…「選手から『いつ行けばいい？』と尋ねてくる。うちはそういう次元」
再びレアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、マンチェスター・シティからバルセロナに移籍したロドリについて語った。スペイン紙『AS』が発言を伝えている。
2024年にバロンドールを受賞し、今夏にスペイン代表キャプテンとして北中米ワールドカップ制覇に大きく貢献した30歳のMFは当初、マドリー移籍が有力視されていた。しかし結局、新天地はその宿敵となった。
モウリーニョ監督は「ロドリと２、３回話をした。レアル・マドリーは非常に良いオファーを出した」と明かした上で、次のような考えを示した。
「ロドリは迷い、躊躇していた。ロドリの迷いが、私も迷わせたんだ。彼は並外れた選手だし、非常にプロフェッショナルだった。否定すべき点は一切ない。しかし、レアル・マドリーというクラブは、選手が二度考え込むような次元にない。クラブが接触すれば、選手は『いつ行けばいい？』と尋ねてくる。そういう概念なんだ。
ロドリは私たちに対して非常に礼儀正しく接してくれたし、彼の幸せを願っている。もちろん、あまりに幸せすぎるのは困るけどね。それでも、彼の幸せを願っているよ」
63歳のポルトガル人指揮官は、スペイン屈指の英雄の能力を高く評価する一方で、煮え切らない態度に思うところがあったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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モウリーニョ監督は「ロドリと２、３回話をした。レアル・マドリーは非常に良いオファーを出した」と明かした上で、次のような考えを示した。
「ロドリは迷い、躊躇していた。ロドリの迷いが、私も迷わせたんだ。彼は並外れた選手だし、非常にプロフェッショナルだった。否定すべき点は一切ない。しかし、レアル・マドリーというクラブは、選手が二度考え込むような次元にない。クラブが接触すれば、選手は『いつ行けばいい？』と尋ねてくる。そういう概念なんだ。
ロドリは私たちに対して非常に礼儀正しく接してくれたし、彼の幸せを願っている。もちろん、あまりに幸せすぎるのは困るけどね。それでも、彼の幸せを願っているよ」
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