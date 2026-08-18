事務手続き完了の佐藤龍之介は「開幕スタメン当確」　地元メディアも先発予想「監督から“ほぼ不動”の扱いを受けてきた」

同 メディア は、「 カルロス ・コルベラン監督に朗報だ。 バレンシア はリーグ開幕戦でリュウノスケ・サトウを起用できることになった」と綴るとともに、「19歳の日本人選手は、 バレンシア のプレシーズンにおける数少ない明るい材料のひとつとなっている。プレシーズンでは2ゴールを記録し、右サイドやトップ下で、コルベラン監督から“ほぼ不動”の扱いを受けてきた」として、移籍後でのプレー内容も振り返っている。

新天地でも自身のスキルを存分に発揮しアピールを続けてきた佐藤は、その活躍ぶりから「開幕スタメン当確」との声が上がっていた。今回の報道により、その前評判通りデビュー戦での先発が、いよいよ現実味を帯びてきている。

さらに同メディアも、「サトウは、今夏の移籍市場でバレンシアが約400万ユーロ（約7億円）に迫る移籍金を支払った唯一の新戦力でもある」などと期待を寄せている他、「サトウに出場への『ゴーサイン』が出たことで、リーグ開幕戦に臨むバレンシアの先発メンバーも見えてきた」と指摘。予想スタメン11人の名前を挙げながら、佐藤はプレシーズンマッチでもプレーしている3人の前線の1人に位置付けている。

バレンシアの開幕ゲームとなるセルタ戦は、現地時間8月22日にホームで行われる。公式戦出場への準備も整い、高い期待が寄せられる若きサムライが、いよいよラ・リーガの舞台に立つ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]