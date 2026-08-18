中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年8月18日に自身のXを更新。戦争の愚かさを吐露した。

第二次世界大戦末期の沖縄戦において、兵士不足を理由に戦場に動員された10代の子供たちによって編成された「鉄血勤皇隊」に関して綴られたポストを引用し、小沢氏は「沖縄で編成された鉄血勤皇隊。14〜17歳の子どもが強制動員され、半数以上が犠牲になった。どれほど辛く、苦しかったことか」という文章を添えた。

続けて、「何よりこの事実をどれほどの人が知っているだろうか？」と投げかけ、「我々は不都合な事実にこそ目を向けなければならない。高市総理は、それでも歴史を反省するつもりがないのだろうか？」と締めた。

同投稿の背景には、終戦記念日となる8月15日に開催された戦没者追悼式での高市早苗首相の式辞が想定される。そこでは、2025年に石破茂前総理が13年ぶりに復活させた「反省」という言葉を使わず、さらには「教訓」「恒久平和への行動を貫いてまいります」といった文言も盛り込まれていなかった。

「鉄血勤皇隊」の多くは戦死しており、日本のリーダーとして、未来ある若者の命が指導層の都合によって奪われたことへの反省を示さなかったことに憤り、こうした投稿をした可能性もある。