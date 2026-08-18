セ・リーグペナントレースは残り40試合を切り、首位・阪神を2位巨人が2ゲーム差で追う展開に。優勝争いはこの2チームに絞られてきたと見てよい。優勝候補の大本命とされてきた昨季の覇者・阪神に食らいつく巨人・橋上秀樹監督代行（60）の手腕は高く評価されている。来季の監督人事は現時点で白紙だが、現場の選手、コーチからは「橋上さんがプレーしやすい環境を整えている」と感謝の声が聞こえるなど人望は厚い。今年のシーズン途中に電撃辞任した阿部慎之助氏まで続いていた「体育会系」「純血主義」の伝統に待ったをかけ、橋上監督代行を来季の監督に昇格させるか。巨人の球団フロントの決断が注目される。

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若返りの真っただ中

巨人は8月11日から本拠地・東京ドームで迎え撃った首位攻防戦で痛恨の3連敗。森下翔太に3本塁打、佐藤輝明に4本塁打とアーチを量産されたことは大きな反省点だが、巨人OBは「戦力の差を考えるといたし方ない部分もある」と指摘する。

巨人の橋上秀樹・監督代行

「阪神は森下、佐藤が打撃タイトルでリーグトップを争い、先発陣も高橋遥人、村上頌樹、才木浩人の強力3本柱がいる。藤川球児監督の不可解なベンチワークで勝ちきれない試合が目立ちますが、普通に野球をしていれば首位を独走していても不思議ではない。一方で巨人は若返りの真っただ中です。浦田俊輔、石塚裕惺、笹原操希などを育成しながら、阪神と首位争いを繰り広げている橋上監督代行の手腕は高く評価されるべきです」

その後の中日3連戦（バンテリン）では2勝1敗と勝ち越し、阪神との差を2ゲームに縮めている。

チームが明るくなった

野球評論家の戦前の予想では、阪神のリーグ連覇を予想する声が圧倒的に多かった。巨人は優勝どころかBクラスの評価も見られたが、驚きはなかった。不動の4番として活躍していた岡本和真がポスティングシステムでブルージェイズに移籍し、チームの顔だった坂本勇人に衰えが見られる。先発投手陣もそろっていない状況で、投打に脂の乗り切った選手がそろっている阪神と戦力で大きな差があった。そして、交流戦直前に想定外の出来事が。阿部慎之助監督の電撃辞任により、橋上監督代行が急遽就任した。

チームに動揺が走ることが懸念されたが、交流戦で10勝6敗2分とセ・リーグの球団で唯一勝ち越し。6勝12敗と苦戦した阪神との差をひっくり返して首位に立つと、その後もしぶとい戦いぶりで白星を積み重ねていく。巨人のコーチは阿部政権の時との違いを明かす。

「阿部さんは近寄りがたい雰囲気で、選手やコーチとの間に緊張感がありました。でも、これは決して悪いことではありません。高橋由伸さん、原辰徳さんが監督時代もそうでしたし、スーパースターなので、少し構える部分がある。でも橋上さんは違います。ベテラン、若手関係なくコミュニケーションを積極的に取り、野球以外の雑談もする。3軍を電撃視察した際にも若手に話しかけていましたしね。意識して行動しているのではなく、人が好きなんだなと感じます。コーチにも起用法についてどんどん意見を求めてきます。風通しが良くなり、ベンチでも常に声が出ている。チーム全体の雰囲気が明るくなりましたね」

選手の性格を考えた上での声掛け

巨人の球団公式YouTubeを見ると、選手たちが橋上監督代行とリラックスした表情で話している様子が配信されている。7月27日には、橋上代行が山口寿一オーナーに前半戦の報告を行った。複数のスポーツ紙によれば、その際に話題になったのは、代行が監督室を使用せず、ベンチでも監督椅子に座らないこと。それによって、チームにプラスの効果が出ていると評価されたという。

巨人の球団OBは指摘する。

「橋上さんは楽天、西武、ヤクルト、オイシックスなどで指導者を務め、時代に合わせてどうすれば選手たちの能力を最大限に引き出せるか色々考えてきたと思います。阿部さんの監督時代は『ザ・体育会系』のスタイルでした。厳しい言葉でハッパをかける場面が目立ちましたが、委縮して本来の力を発揮できない選手がいたことも事実です。体育会系が悪いわけではないですが、橋上さんは個々の選手の性格を考えた上での声掛けがうまい。巨人の監督は純血のスター選手が就任するという不文律がありますが、ファンはそこまでこだわりがない。今のチームの完成度を高めるなら、橋上さんが来季の監督に昇格するのが自然だと思います」

野村克也さんの薫陶

選手のモチベーションを引き上げ、能力を発揮させる手腕がフォーカスされるが、他球団のコーチは「橋上さんの凄さはベンチワーク、戦略面ですよ」と強調する。



「相手投手の配球を読んだ時にどの打者が力を発揮できるか、どの投手を起用されたら相手打者が嫌がるかを熟知している。楽天のコーチ時代に野村克也さんの薫陶を受けているので、弱者の兵法を理解していますよね。実際にチームの成長率を考えたら、巨人がリーグトップだと思います。不安視された先発陣はドラフト1位左腕の竹丸和幸、井上温大が先発ローテーションで回り、シーズン途中に獲得した小笠原慎之介は安定した投球を続けて一気に層が厚くなっている。野手陣も楽しみな若手が多い。手強い相手になったので、監督が代わってくれた方が他球団は助かると思います」

今後の戦いぶりが、オフの監督人事に大きく影響することは間違いない。首位・阪神を逆転し、V奪回すれば来季は監督昇格の可能性が色濃くなる。一方で、2位に終わった場合に球団フロントがどのように評価するか。高橋由伸氏の再登板、松井秀喜氏の招聘など色々な可能性が報じられる中、橋上監督代行の去就が注目される。

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デイリー新潮編集部