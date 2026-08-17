【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【映像】馬場の飛び蹴り→八村の退場ジェスチャー

バスケットボール日本代表のSF馬場雄大（長崎ヴェルカ）が、ディフェンスでまさかの“飛び蹴り”でファウル。危険なプレーに会場が騒然とするなか、ロスター外だったPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が見せた珍リアクションに、アリーナは一転して笑いに包まれた。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で韓国代表と対戦。前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66で快勝した。

そんな試合で思わぬハプニングが起きたのは、第2クォーターの残り7分35秒だった。韓国のユ・キサンが右コーナーでボールを受けると、馬場が両手を広げながら猛然とブロックに入った。

しかし、ユ・キサンが一度シュートフェイクを入れて横へ動いたことで、馬場は完全にタイミングを外される。そのまま大きく飛び込んでしまった馬場は、衝突を避けようと足を引いたものの間に合わず、伸ばした足がユ・キサンの右肘付近に当たってしまった。

思わぬ接触にアリーナは騒然となり、ABEMAのコメント欄やSNSでは「飛び蹴りしちゃった」「これは危ないな大事故になるぞ」「よく足ひいたよ」「馬場飛び過ぎやろ」「これはアンスポで仕方がない」「ガッツリ蹴ってるもんね」などの声が上がった。

ビデオ判定中に八村が…

レフェリーによるビデオ判定が行われる中、日本ベンチもコート上部のビジョンを見つめる。すると、ここで思わぬ人物が動いた。ベンチにいた八村が、馬場を指さすと、両手を使って大きく“退場”のジェスチャー。まるで「お前、退場だろ」と言わんばかりのリアクションに、緊張感が漂っていたアリーナは一気に笑いに包まれた。

富山市立奥田中学校の先輩・後輩でもある馬場と八村の予想外の絡みに、ブースターたちは大爆笑。SNSでは「八村面白いw」「退場ジェスチャーw」「なんだこれ笑」「八村もベンチもみんな笑ってるやん」「和ませてくれるなー」など盛り上がりを見せた。

結局、このプレーはアンスポーツマンライクファウル（接触を伴う重度の高いファウル。2回で退場となる）と判定され、韓国にフリースローとスローインが与えられた。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。八村を含めたフルメンバーで臨むと予想されるだけに、大きな注目が集まる。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

