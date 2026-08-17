「クソだ。起用しろよ」「何やってんだ」人気女優と電撃婚の日本代表DF、またも出番なし…“今季０分”に現地ファンが憤慨「10倍よくなる」「信じられない」
現地８月16日に開催されたエールディビジの第２節で、板倉滉が所属するアヤックスは、ヘーレンフェーンとホームで対戦。33分までに２点をリードしたものの、45分に１点を返されると、82分にも被弾。２−２で手痛いドローに終わった。
今月２日に人気女優の川口春奈さんとの結婚を発表した板倉は、今シーズン初めてベンチ入りをしたものの、出番はもらえなかった。
守備陣が不安定ななか、逃げ切りの展開で、CBでもアンカーでもプレー可能な日本代表戦士を起用しなかったことに現地のファンは憤慨。インターネット上では、次のような声が上がった。
「一度くらいまともな６番を買えよ。クソだ。イタクラを普通に起用しろよ」
「バウマンは何やってんだよ。本当に守備が下手なDFだ。イタクラから学べ」
「バースの守備は痛々しい。ブリントとイタクラかシュタロでなければ。ビルドアップがで、マークする選手を消せるDFだ」
「信じられない。私ならイタクラを起用する。10倍よくなる」
オランダメディア『VOETBAL PRIMEUR』は最近、板倉について「クラブは放出したいと考えている」と報道した。ミチェル新監督の扱いを見る限り、構想に入っていないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表キャプテンとの結婚・妊娠を発表した大人気タレント
今月２日に人気女優の川口春奈さんとの結婚を発表した板倉は、今シーズン初めてベンチ入りをしたものの、出番はもらえなかった。
守備陣が不安定ななか、逃げ切りの展開で、CBでもアンカーでもプレー可能な日本代表戦士を起用しなかったことに現地のファンは憤慨。インターネット上では、次のような声が上がった。
「一度くらいまともな６番を買えよ。クソだ。イタクラを普通に起用しろよ」
「バウマンは何やってんだよ。本当に守備が下手なDFだ。イタクラから学べ」
「バースの守備は痛々しい。ブリントとイタクラかシュタロでなければ。ビルドアップがで、マークする選手を消せるDFだ」
「信じられない。私ならイタクラを起用する。10倍よくなる」
オランダメディア『VOETBAL PRIMEUR』は最近、板倉について「クラブは放出したいと考えている」と報道した。ミチェル新監督の扱いを見る限り、構想に入っていないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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