価格平年並みのおすすめ野菜 ブロッコリーは平年１０３％ タマネギは道内豊作！サイズ大きくお買い得
農林水産省が発表したいまの「お手頃野菜」について、北海道では実際にどうなのか取材しました。
農林水産省が１５品目の指定野菜の価格や値動きをもとに毎週発表している「今週のお手頃野菜」。
７月３１日に発表された“超・お買い得野菜”は「ニンジン」で、平年と比べて６５％の価格で１キロあたり１０２円となっています。
実際に道内ではお買い得なのか、野菜のプロに聞きました。
（キテネ食品館月寒店タナカ商店 田中圭太社長）「ニンジンは道内でもお買い得となっている。７月末ごろから道内の各産地でニンジンの収穫量が増えてきていて、（価格が）平年より２割ほど安くなっている。サイズは大きめで出来もすごくいい」
ブロッコリーは平年の１０３％の価格となり、１キロあたり４４６円。
レタスは平年と比べて１０５％の価格で、１キロあたり１４９円。
そしてタマネギは平年と比べて１０８％の価格で、１キロあたり１５４円となっています。
これらの野菜の道内の傾向はー
（キテネ食品館月寒店タナカ商店 田中圭太社長）「道内でもブロッコリーは平年並みの価格になっている。一時的に来週くらいまでは２割ほど（価格が）高くなり、その後は徐々に安くなると思う。レタスは道内では（平年よりも）５割ほど、暑さと雨不足のため（価格が）高くなっている。来週は一時的に２～３割高くなると思うが、その後は少しずつ（価格が）安くなると思う」
その一方でタマネギは…
（キテネ食品館月寒店タナカ商店 田中圭太社長）「タマネギは道内では平年より２割ほど安くなっている。ことしは天候にも恵まれて豊作になっている。サイズは大きめで道内では“お買い得”となっている」
今回は全国と道内の価格傾向に違いがでました。
また、札幌中央卸売市場によりますと、道内では「ナス」も“お買い得野菜”だということです。