川口春奈×高杉真宙『ママがもうこの世界にいなくても』夫婦の絆と家族の愛を映す場面写真公開
川口春奈が主演、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』より、愛しい人とのかけがえのない日常を切り取った場面写真が解禁された。
【写真】映画『ママがもうこの世界にいなくても』かけがえのない日常を切り取った場面写真
本作は、過酷な運命に抗いながら、「今」を生き抜いた遠藤和（のどか）さんと家族の愛の物語。遠藤さんによる同名のベストセラー手記（小学館刊）を原作に、山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった遠藤和さんに告げられたのは、「ステージIVの大腸がん」という過酷な現実だった。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さん、そして生まれてくる子どもへの愛。「絶対、別れない」。将一さんのその言葉を胸に、過酷な運命に抗いながら、24歳で旅立つその日まで、誰よりも「今」を全力で生き抜いた。
このたび、解禁された写真には、今日という日を大切に紡いだ和（川口）と将一（高杉）、彼らを見守る周囲の人々の豊かな表情が映し出されている。柔らかな光に包まれた部屋で、将一が和の髪を優しく乾かす場面からは、2人が育む深い愛と強い絆が伝わってくる。
一方で、若くして突きつけられた過酷な運命と向き合う切実な瞬間も収められている。部屋で横たわり、神妙な面持ちで額に手を当てる和の姿には、病と向き合う葛藤がにじみ出る。
さらに、2人の歩みを温かく支え、寄り添い続けた人々との絆も描かれる。病室で同じがん患者の友人・ひかり（森田望智）と見つめ合い、確かな思いを通わせる和の姿。そして、青空の下、アイスキャンディーを手に笑顔を見せる妹の遥（松本穂香）と結花（中島瑠菜）の姿からは、和を取り巻く家族が最後まで「今」をともに笑い合おうとした温かな優しさが伝わってくる。
いずれの写真も、山戸結希監督らしい圧倒的な映像美の中で、登場人物たちの細やかな息遣いやまなざしに宿る感情の揺らぎまで丁寧に捉えている。彼らがその一瞬一瞬を愛し抜き、力強く生き抜いた軌跡を物語る場面写真となっている。
映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』は、10月2日より全国公開。
【写真】映画『ママがもうこの世界にいなくても』かけがえのない日常を切り取った場面写真
本作は、過酷な運命に抗いながら、「今」を生き抜いた遠藤和（のどか）さんと家族の愛の物語。遠藤さんによる同名のベストセラー手記（小学館刊）を原作に、山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった遠藤和さんに告げられたのは、「ステージIVの大腸がん」という過酷な現実だった。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さん、そして生まれてくる子どもへの愛。「絶対、別れない」。将一さんのその言葉を胸に、過酷な運命に抗いながら、24歳で旅立つその日まで、誰よりも「今」を全力で生き抜いた。
一方で、若くして突きつけられた過酷な運命と向き合う切実な瞬間も収められている。部屋で横たわり、神妙な面持ちで額に手を当てる和の姿には、病と向き合う葛藤がにじみ出る。
さらに、2人の歩みを温かく支え、寄り添い続けた人々との絆も描かれる。病室で同じがん患者の友人・ひかり（森田望智）と見つめ合い、確かな思いを通わせる和の姿。そして、青空の下、アイスキャンディーを手に笑顔を見せる妹の遥（松本穂香）と結花（中島瑠菜）の姿からは、和を取り巻く家族が最後まで「今」をともに笑い合おうとした温かな優しさが伝わってくる。
いずれの写真も、山戸結希監督らしい圧倒的な映像美の中で、登場人物たちの細やかな息遣いやまなざしに宿る感情の揺らぎまで丁寧に捉えている。彼らがその一瞬一瞬を愛し抜き、力強く生き抜いた軌跡を物語る場面写真となっている。
映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』は、10月2日より全国公開。