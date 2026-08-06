『豊臣兄弟！』で注目の夏生大湖、初写真集『OmiOmi』9.18発売決定＆先行カット解禁
俳優・夏生大湖のファースト写真集『OmiOmi 〜ぼくとステリーマイリー〜』が、9月18日に主婦と⽣活社より発売決定。あわせて、先行カットが解禁され、東京・大阪で発売記念イベントが開催されることも発表された。
【写真】夏生大湖の初写真集『OmiOmi』先行カット3枚
第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリストとして芸能界入りし、近年はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』や、現在放送中のドラマ『リーガルビート―逆転の法廷―』（テレビ東京）など話題作への出演が続く俳優・夏生大湖。
ファースト写真集となる本作は、長野・蓼科湖でロケを行い、2匹の犬とともに撮影された。さらに、夏生が今感じていることや、これからの夢を語ったインタビューも掲載。俳優として成長を続ける今の彼の魅力を、余すところなく収めた内容に仕上がっている。
夏生は「な、ん、と！ 写真集を発売させていただけることになりました。初です。1stです。ドッキドキです!!! どんな仕上がりになっているのか、普段は見られない夏生大湖が見れるかもしれません。テーマを考え、やりたいこと、行きたいところに行きました！ 僕の好きな景色、色、空間が詰まった1冊になっています。一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！」とコメントを寄せている。
また、9月22日と10月10日に東京、10月12日に大阪で発売記念イベントの開催が決定。イベント参加方法などの詳細は、後日、主婦と生活社の公式ホームページなどで発表される。
『夏生大湖 ファースト写真集「OmiOmi 〜ぼくとステリーマイリー〜」』は、主婦と生活社より9月18日発売。定価3300円（税込）。
【写真】夏生大湖の初写真集『OmiOmi』先行カット3枚
第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリストとして芸能界入りし、近年はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』や、現在放送中のドラマ『リーガルビート―逆転の法廷―』（テレビ東京）など話題作への出演が続く俳優・夏生大湖。
夏生は「な、ん、と！ 写真集を発売させていただけることになりました。初です。1stです。ドッキドキです!!! どんな仕上がりになっているのか、普段は見られない夏生大湖が見れるかもしれません。テーマを考え、やりたいこと、行きたいところに行きました！ 僕の好きな景色、色、空間が詰まった1冊になっています。一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！」とコメントを寄せている。
また、9月22日と10月10日に東京、10月12日に大阪で発売記念イベントの開催が決定。イベント参加方法などの詳細は、後日、主婦と生活社の公式ホームページなどで発表される。
『夏生大湖 ファースト写真集「OmiOmi 〜ぼくとステリーマイリー〜」』は、主婦と生活社より9月18日発売。定価3300円（税込）。