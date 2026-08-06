渡辺淳一“映像化不可”の問題作を実娘が映画化 黒木瞳、西岡徳馬、吉田羊が出演
作家・渡辺淳一の小説『シャトウ ルージュ』を映画化した『月がみている』が、11月よりTOHOシネマズ シャンテほかで全国公開される。新たなキャストとして、黒木瞳、西岡徳馬、吉田羊の出演が発表された。
【画像】原作者の故・渡辺淳一さん、娘の渡邉直子監督ほか
『失楽園』『愛の流刑地』などで知られる渡辺淳一作品の中でも、とりわけ議論を呼び、“映像化不可”とも言われてきた『シャトウ ルージュ』。渡辺の娘で、映画プロデューサーとして活動する渡邉直子が監督を務め、女性の視点から物語を再構築する。
毎熊克哉と小島梨里杏がダブル主演を務め、愛と性をめぐる男女のすれ違いと再生を描く。撮影の約7割がフランスで行われ、現地の古城も使用された。
物語の主人公は、順風満帆な結婚生活を送っているように見えた克彦（毎熊）と月子（小島）。夫婦のすれ違いが深まる中、克彦は月子を、性的なレッスンを施すフランスの古城“シャトウ”へ送り込もうとする。月子はそこでさまざまな体験を重ね、愛する人との関係や自身の生き方を見つめ直していく。
黒木と西岡が演じるのは、月子の両親。娘を温かく見守りながら、その人生や選択に向き合う夫婦として物語を支える。一方、吉田は、克彦が月子を預けるシャトウで暮らす謎めいた女性・エヴァを演じる。月子が“性のレッスン”を通して出会い、その価値観や人生に大きな影響を与える人物となる。
黒木は本作について「恐れることなく、“女性の性”に真正面から問いかけた作品」と紹介。「渡邉直子監督のその覚悟と勇気に拍手を送ります。渡辺淳一先生もきっと笑顔で称賛されたことと想像いたします」とコメントした。
西岡は「女性監督ならではの、きめ細かい表現と、フランス映画を思わせる映像美が美しさを増す」と、男女の心の機微を捉えた演出と映像を称賛。
吉田は「“性”の本質を清らかな信念で捉えようとなさっているように見え、それがこの映画を愛と自由でいっぱいにしているように感じました」と作品への共感を寄せ、「古城をはじめとした、ため息が出るほど美しい西仏の光景も併せて、ぜひ劇場の大きなスクリーンでお楽しみいただければ幸いです」と呼びかけている
※西岡徳馬の「徳」は旧字体が正式表記。
■黒木瞳（月子の母・日野佳子役）のコメント
体と心を解放することの自由は、自分を知ることでもあり、
愛を知り生きていくための秘薬かもしれません。
恐れることなく、“女性の性“に真正面から問いかけた作品。
渡邉直子監督のその覚悟と勇気に拍手を送ります。
甘美な映像は多くの方々を魅了させるでしょう。
少ない場面ながら、直子監督とご一緒させていただいたことは
とても光栄でした。
渡辺淳一先生もきっと笑顔で称賛されたことと想像いたします。
■西岡徳馬（月子の父・日野正隆役）のコメント
女性監督ならではの、きめ細かい表現と、フランス映画を思わせる映像美が美しさを増す。
愛の形はいろいろあるものだが、男と女の性の違い、また少しの思い違い、勘違いそして、相容れぬ精神と肉体のもどかしさが、どうしようもなく悲しい。
が、貫いた愛は美しかった。
■吉田羊（エヴァ役）のコメント
渡邉直子さんとご一緒するのは、映画『母さんがどんなに僕を嫌いでも』以来二度目となります。今回、監督は「性」の本質を清らかな信念で捉えようとなさっているように見え、それがこの映画を愛と自由でいっぱいにしているように感じました。古城をはじめとしたため息が出るほど美しい西仏の光景も併せて、ぜひ劇場の大きなスクリーンでお楽しみいただければ幸いです。
【画像】原作者の故・渡辺淳一さん、娘の渡邉直子監督ほか
『失楽園』『愛の流刑地』などで知られる渡辺淳一作品の中でも、とりわけ議論を呼び、“映像化不可”とも言われてきた『シャトウ ルージュ』。渡辺の娘で、映画プロデューサーとして活動する渡邉直子が監督を務め、女性の視点から物語を再構築する。
物語の主人公は、順風満帆な結婚生活を送っているように見えた克彦（毎熊）と月子（小島）。夫婦のすれ違いが深まる中、克彦は月子を、性的なレッスンを施すフランスの古城“シャトウ”へ送り込もうとする。月子はそこでさまざまな体験を重ね、愛する人との関係や自身の生き方を見つめ直していく。
黒木と西岡が演じるのは、月子の両親。娘を温かく見守りながら、その人生や選択に向き合う夫婦として物語を支える。一方、吉田は、克彦が月子を預けるシャトウで暮らす謎めいた女性・エヴァを演じる。月子が“性のレッスン”を通して出会い、その価値観や人生に大きな影響を与える人物となる。
黒木は本作について「恐れることなく、“女性の性”に真正面から問いかけた作品」と紹介。「渡邉直子監督のその覚悟と勇気に拍手を送ります。渡辺淳一先生もきっと笑顔で称賛されたことと想像いたします」とコメントした。
西岡は「女性監督ならではの、きめ細かい表現と、フランス映画を思わせる映像美が美しさを増す」と、男女の心の機微を捉えた演出と映像を称賛。
吉田は「“性”の本質を清らかな信念で捉えようとなさっているように見え、それがこの映画を愛と自由でいっぱいにしているように感じました」と作品への共感を寄せ、「古城をはじめとした、ため息が出るほど美しい西仏の光景も併せて、ぜひ劇場の大きなスクリーンでお楽しみいただければ幸いです」と呼びかけている
※西岡徳馬の「徳」は旧字体が正式表記。
■黒木瞳（月子の母・日野佳子役）のコメント
体と心を解放することの自由は、自分を知ることでもあり、
愛を知り生きていくための秘薬かもしれません。
恐れることなく、“女性の性“に真正面から問いかけた作品。
渡邉直子監督のその覚悟と勇気に拍手を送ります。
甘美な映像は多くの方々を魅了させるでしょう。
少ない場面ながら、直子監督とご一緒させていただいたことは
とても光栄でした。
渡辺淳一先生もきっと笑顔で称賛されたことと想像いたします。
■西岡徳馬（月子の父・日野正隆役）のコメント
女性監督ならではの、きめ細かい表現と、フランス映画を思わせる映像美が美しさを増す。
愛の形はいろいろあるものだが、男と女の性の違い、また少しの思い違い、勘違いそして、相容れぬ精神と肉体のもどかしさが、どうしようもなく悲しい。
が、貫いた愛は美しかった。
■吉田羊（エヴァ役）のコメント
渡邉直子さんとご一緒するのは、映画『母さんがどんなに僕を嫌いでも』以来二度目となります。今回、監督は「性」の本質を清らかな信念で捉えようとなさっているように見え、それがこの映画を愛と自由でいっぱいにしているように感じました。古城をはじめとしたため息が出るほど美しい西仏の光景も併せて、ぜひ劇場の大きなスクリーンでお楽しみいただければ幸いです。