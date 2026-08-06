加藤夏希、夫との“極寒プロポーズ”秘話 2月の滝行で「私をお嫁さんにしてください！」と叫ぶ
俳優の加藤夏希（41）が、5日放送のABEMA『愛のハイエナ season6』に出演。夫との出会いや、極寒の2月に行った“滝行プロポーズ”の秘話を明かした。
【写真】映像公開！加藤夏希の極寒プロポーズ
番組では、夫とのなれ初めについて「旦那と『ドラゴンクエストX』のオンラインで…」と告白。「元々顔は知ってたんですけど、飲み屋でよく飲んでいる人で、しゃべったことはなかった」と振り返り、「旦那が前衛、私が後衛で、『いつも私を守ってくれてる』みたいな感じで」と、ゲームを通じて距離が縮まったことを明かした。
さらにプロポーズのエピソードでは、「お互い滝に打たれて、極寒の2月にやろうって」と、まさかのシチュエーションを回顧。その様子を撮影し、『ドラゴンクエスト』の音楽を流して結婚式で上映したことも明かした。
番組では実際の映像も公開され、加藤が「私をお嫁さんにしてください！」と叫びながら激しい滝に打たれる姿にスタジオは騒然。加藤は当時を振り返り、「本当につらかったです」と笑顔で語り、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】映像公開！加藤夏希の極寒プロポーズ
番組では、夫とのなれ初めについて「旦那と『ドラゴンクエストX』のオンラインで…」と告白。「元々顔は知ってたんですけど、飲み屋でよく飲んでいる人で、しゃべったことはなかった」と振り返り、「旦那が前衛、私が後衛で、『いつも私を守ってくれてる』みたいな感じで」と、ゲームを通じて距離が縮まったことを明かした。
番組では実際の映像も公開され、加藤が「私をお嫁さんにしてください！」と叫びながら激しい滝に打たれる姿にスタジオは騒然。加藤は当時を振り返り、「本当につらかったです」と笑顔で語り、スタジオの笑いを誘っていた。