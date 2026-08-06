「むちむち派いる〜？」フォロワー500万の165cm美女、タイトな白トップスの抜群プロポーションにネット衝撃
クリエイターのちゆうが6日までにInstagramを更新。美しさが際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「むちむち派いる〜？」と投稿したのは、自身のソロショット。タイトな白トップス姿×黒スカート姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの反響が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「むちむち派いる〜？」と投稿したのは、自身のソロショット。タイトな白トップス姿×黒スカート姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの反響が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）