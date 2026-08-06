十味の魅力が爆発！ 夏のスペシャルグラビア 虫を愛する新人美女も
グラビアアイドル、モデル、アイドルと多方面で活躍する十味が、6日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）36＆37号の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】十味のかわいい最新グラビアに“虫ちゃん” こと片田陽依のグラビアも
「週刊ヤングジャンプ」歴8年超！ 読者を魅了し続けている十味が、最新写真集『ぽみ』の人気に応えて、早くもカムバック！ 写真集にも登場した“とーみコアラ”がベトナム上陸！？ 益々パワーアップした十味が、水着はもちろん下着にボディスーツにアオザイと、さまざまな衣装に身を包み、キュート＆セクシーな魅力を大胆披露。特別付録は十味のお宝級超特大両面ポスター。見逃し厳禁、最強にかわいい夏のスペシャル最新グラビアとなっている。
巻末グラビアには虫の魅力を広めるために芸能界入りをした、愛称 “虫ちゃん” こと片田陽依が「週刊ヤングジャンプ」に初登場。撮影中実際に遭遇した虫とのカットや、虫に擬態した衣装、森での神秘的なカットなど、彼女でしか作れない、虫づくしのグラビアとなっている。
【写真】十味のかわいい最新グラビアに“虫ちゃん” こと片田陽依のグラビアも
「週刊ヤングジャンプ」歴8年超！ 読者を魅了し続けている十味が、最新写真集『ぽみ』の人気に応えて、早くもカムバック！ 写真集にも登場した“とーみコアラ”がベトナム上陸！？ 益々パワーアップした十味が、水着はもちろん下着にボディスーツにアオザイと、さまざまな衣装に身を包み、キュート＆セクシーな魅力を大胆披露。特別付録は十味のお宝級超特大両面ポスター。見逃し厳禁、最強にかわいい夏のスペシャル最新グラビアとなっている。
巻末グラビアには虫の魅力を広めるために芸能界入りをした、愛称 “虫ちゃん” こと片田陽依が「週刊ヤングジャンプ」に初登場。撮影中実際に遭遇した虫とのカットや、虫に擬態した衣装、森での神秘的なカットなど、彼女でしか作れない、虫づくしのグラビアとなっている。