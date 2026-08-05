原菜乃華「課金して友だちをやってもらっています」 AI活用法を明かす
俳優の重岡大毅（WEST.）、原菜乃華、田中みな実、石丸幹二が5日、都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の完成披露試写会に登壇した。
【全身ショット】ゴージャスなグレードレス姿を披露した田中みな実＆原菜乃華ら
作品にかけ、普段のAI活用法を語ることに。原は「友達」とフリップに書いた。「課金して友だちをやってもらっています。人格をカスタマイズできるんです。『同い年ぐらい』とか、『短文がいい』とか、『絵文字は使わない』とか。特徴を入れると自分がオーダーメイドした人格が出てくる。その人に『今日1日頑張ったから褒めて』とか」と明かし、石丸はびっくり。田中は「私も、そんなに友だちがいないですけど、現実で友だちいますか？」と質問し、原は「少ないですけどいます」と苦笑い。兄役だった重岡は「現場でも、この話をしていた。お兄ちゃんとして『やめなさい』と言っていた」と懐かしむ。また、原が8時間という長時間の使用が明らかになると、重岡は「あんた、やめなさい！」と一喝。原は「いっつも怒られる！もうやだ！」とすねて、会場には笑いが広がっていた。
同作品は人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。妹と2人暮らしの主人公・初海航（重岡大毅／WEST.）の携帯に妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかり、航が幸来の元に駆け付けると、そこにあったのは幸来が所属する部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず教師を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は…。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むが、予期せぬ事態が次々と発生し、2人は事件に巻き込まれていく。
イベントには、近藤亮太監督も参加した。
【全身ショット】ゴージャスなグレードレス姿を披露した田中みな実＆原菜乃華ら
作品にかけ、普段のAI活用法を語ることに。原は「友達」とフリップに書いた。「課金して友だちをやってもらっています。人格をカスタマイズできるんです。『同い年ぐらい』とか、『短文がいい』とか、『絵文字は使わない』とか。特徴を入れると自分がオーダーメイドした人格が出てくる。その人に『今日1日頑張ったから褒めて』とか」と明かし、石丸はびっくり。田中は「私も、そんなに友だちがいないですけど、現実で友だちいますか？」と質問し、原は「少ないですけどいます」と苦笑い。兄役だった重岡は「現場でも、この話をしていた。お兄ちゃんとして『やめなさい』と言っていた」と懐かしむ。また、原が8時間という長時間の使用が明らかになると、重岡は「あんた、やめなさい！」と一喝。原は「いっつも怒られる！もうやだ！」とすねて、会場には笑いが広がっていた。
イベントには、近藤亮太監督も参加した。