「これまでのようなインパクトは残せない」プレミア移籍の日本代表FWに現地識者が厳しい見解「彼の運動量は驚異的だが…」
スコットランド王者のセルティックからプレミアリーグ昇格を果たしたイプスウィッチに移籍した日本代表FW前田大然について、英公共放送『BBC』などで解説を務める元スコットランド代表のパット・ネビン氏が見解を示した。
イプスウィッチは現地７月25日に前田の獲得を発表。契約期間は2029年夏までの３年間となる。現在28歳の日本人はセルティックではゴールを量産して、チームの国内リーグ５連覇などに大きく貢献。その活躍が認められて、プレミアリーグへのステップアップを果たした。
８月１日にはプレシーズンマッチのウィルコム戦に出場。新天地デビューを飾り、ポスト直撃のシュートを放つなど存在感を見せている。
イプスウィッチの地元メディア『East Anglian Daily Times』によれば、かつてチェルシーやエバートンなどでプレーした経験のあるネビン氏は、前田について、「前田はスコットランドリーグで見せたようなインパクトをプレミアリーグでは残せないだろう」と厳しい見方をしている。
「スコットランドにはそれほど多くないが、イングランドには彼と同じようなスピードを持つ選手がかなりたくさんいる」
ネビン氏は「彼の運動量は驚異的だ。相手にとって危険な存在になるだろうし、見せ場も作るはずだ。素晴らしい活躍をするだけの能力はある」と評価。一方で「しかし突然大きく飛躍して、イングランドサッカー界を代表する名選手の一人になるかといえば、そこまでの選手ではない。そんなことを起こらない」と主張した。
前田はこの評価を覆す活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イプスウィッチは現地７月25日に前田の獲得を発表。契約期間は2029年夏までの３年間となる。現在28歳の日本人はセルティックではゴールを量産して、チームの国内リーグ５連覇などに大きく貢献。その活躍が認められて、プレミアリーグへのステップアップを果たした。
イプスウィッチの地元メディア『East Anglian Daily Times』によれば、かつてチェルシーやエバートンなどでプレーした経験のあるネビン氏は、前田について、「前田はスコットランドリーグで見せたようなインパクトをプレミアリーグでは残せないだろう」と厳しい見方をしている。
「スコットランドにはそれほど多くないが、イングランドには彼と同じようなスピードを持つ選手がかなりたくさんいる」
ネビン氏は「彼の運動量は驚異的だ。相手にとって危険な存在になるだろうし、見せ場も作るはずだ。素晴らしい活躍をするだけの能力はある」と評価。一方で「しかし突然大きく飛躍して、イングランドサッカー界を代表する名選手の一人になるかといえば、そこまでの選手ではない。そんなことを起こらない」と主張した。
前田はこの評価を覆す活躍を見せられるか。
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