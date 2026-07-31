「憤りを覚える」FIFAの“W杯売却計画”に日本からも異論！JFA名誉会長「非常に残念」
FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長が進める、大会運営会社「FIFA Forward Enterprise（FFE）」の設立に、日本からも異論が出た。
FFEが男子・女子のワールドカップやクラブワールドカップを実質的に管理するという売却計画について、FIFAのカウンシルメンバーで、日本サッカー協会の名誉会長を務める田嶋幸三氏が７月31日、コメントを発表した。
「設立の提案について、非常に残念に思います。FIFAは世界のサッカーの統括団体として、競技を守り、発展させていかなければなりません。先週閉幕した北中米ワールドカップでの理解しうる説明のなされていないレッドカードの適用延期や、決勝での長いハーフタイムの実施など、競技規則に則って行われるべきサッカーの本来の価値は独立して守られるべきで、商業的な要素やその他外部からの影響を受けるべきではありません」
「これまで120年以上をかけ、世界のフットボールファミリーが大切に育ててきたFIFAの競技会に、商業的利益を至上命題とする外部の投資が入ることで、競技のためではなく、 利益追求のための決定が優先されることになり得ます。これを受け入れることはできません」
田嶋氏は、「今回の提案は、211のFIFA加盟協会に対して、民主的に、つまり、多数決の原理で決めたいという文書が唐突に送られました。組織として、FIFAカウンシルでも本質的な議論が行われていないまま、加盟協会の多数決で決定することには憤りを覚え、FIFAカウンシルメンバーとして反対します」と訴え、こう締め括っている。
「FIFAは、世界で愛されるサッカーをいう競技を、健全に成長させる統括団体でなければなりません」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジですごいわ」すでに10年前…FIFA会長の“正体”を見抜いていた英レジェンドに称賛の嵐「みんなが気付くずっと前だよ」「先見の明があった」
FFEが男子・女子のワールドカップやクラブワールドカップを実質的に管理するという売却計画について、FIFAのカウンシルメンバーで、日本サッカー協会の名誉会長を務める田嶋幸三氏が７月31日、コメントを発表した。
「設立の提案について、非常に残念に思います。FIFAは世界のサッカーの統括団体として、競技を守り、発展させていかなければなりません。先週閉幕した北中米ワールドカップでの理解しうる説明のなされていないレッドカードの適用延期や、決勝での長いハーフタイムの実施など、競技規則に則って行われるべきサッカーの本来の価値は独立して守られるべきで、商業的な要素やその他外部からの影響を受けるべきではありません」
田嶋氏は、「今回の提案は、211のFIFA加盟協会に対して、民主的に、つまり、多数決の原理で決めたいという文書が唐突に送られました。組織として、FIFAカウンシルでも本質的な議論が行われていないまま、加盟協会の多数決で決定することには憤りを覚え、FIFAカウンシルメンバーとして反対します」と訴え、こう締め括っている。
「FIFAは、世界で愛されるサッカーをいう競技を、健全に成長させる統括団体でなければなりません」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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